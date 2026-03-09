黄金海湾·珀岸2房沽 呎售1.41万

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸，自推出以来持续录成交，最新以每呎1.41万沽出1个2房户。

上述成交单位为1B座19楼D室，面积427方呎，属2房间隔，开放式厨房设计，以604.6万成交，呎价约14159元。据成交纪录册显示，买家采90天现金优惠付款计划，另享「海湾生活」优惠、「更上一层楼」优惠，以及家具优惠。

整个黄金海湾系列，由开售至今累售约1102伙，合共套现约46.2亿。

黄金海湾．珀岸，合共提供631伙，项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

