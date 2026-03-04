Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角映居部署最快3月开售 伙代理推优惠

新盘速递
更新时间：17:21 2026-03-04 HKT
发布时间：17:21 2026-03-04 HKT

建灏及市建局合作发展的旺角映居，已经接获2,000个查询，部署最快3月开售。为配合项目销售部署，伙代理推优惠。

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，项目自本周初公布命名以来，已经接获2,000个查询，分别来自港九新界各区及内地，当中不乏自用及投资者，包括多个有意购入多于2个单位大手投资客查询，正考虑提供特别付款方法给选购两个单位或以上的大手买家，部署最快3月开售。

相关文章：建灏旺角新盘命名映居 最快月内开售

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，农历新年长假期过后，楼市交投气氛迅速升温，尤其是一手新盘市场，可谓百花齐放。事实上，今年楼市「小阳春」早于农历新年前已经出现，低息环境持续、股市财富效应的带动以及各项「抢人才」计划带来的住屋需求，令买家入市意欲高涨，市场购买力持续增加，新盘交投量节节上升。今年首2个月，市场已录得超过3,800宗一手成交，较去年同期2,000宗大幅增长90%。

中原九龙董事刘瑛琳表示，奥运站今年首2个月累积录得347宗租赁成交，交投活跃，平均呎租普遍逾50元，而区内楼龄较新新晋物业，平均呎租超过60元，部份更可高企75元，租金回报率轻松逾4厘。中原特于奥运站开设映居专门店。

中原为配合该盘销售，由即日起至今年4月30日，经中原购入映居的首5名买家，若物业再经由中原租出，可享首年「中原收租保」及一年租赁管理服务，总值高达8万元，优惠先到先得，送完即止。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
5小时前
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
5小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬周三晚举行 以色列掦言若其子继任仍是「清除目标」｜持续更新
即时国际
1分钟前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
影视圈
7小时前
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
2026-03-03 17:05 HKT
黄金曾泻4%失避险功能 背后涉两大原因 「现金为王」策略再抬头
黄金曾泻4%失避险功能 背后涉两大原因 「现金为王」策略再抬头
投资理财
6小时前
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
时事热话
2小时前
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
饮食
2026-03-03 13:41 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT