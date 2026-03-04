旺角映居部署最快3月开售 伙代理推优惠

建灏及市建局合作发展的旺角映居，已经接获2,000个查询，部署最快3月开售。为配合项目销售部署，伙代理推优惠。

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，项目自本周初公布命名以来，已经接获2,000个查询，分别来自港九新界各区及内地，当中不乏自用及投资者，包括多个有意购入多于2个单位大手投资客查询，正考虑提供特别付款方法给选购两个单位或以上的大手买家，部署最快3月开售。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，农历新年长假期过后，楼市交投气氛迅速升温，尤其是一手新盘市场，可谓百花齐放。事实上，今年楼市「小阳春」早于农历新年前已经出现，低息环境持续、股市财富效应的带动以及各项「抢人才」计划带来的住屋需求，令买家入市意欲高涨，市场购买力持续增加，新盘交投量节节上升。今年首2个月，市场已录得超过3,800宗一手成交，较去年同期2,000宗大幅增长90%。

中原九龙董事刘瑛琳表示，奥运站今年首2个月累积录得347宗租赁成交，交投活跃，平均呎租普遍逾50元，而区内楼龄较新新晋物业，平均呎租超过60元，部份更可高企75元，租金回报率轻松逾4厘。中原特于奥运站开设映居专门店。

中原为配合该盘销售，由即日起至今年4月30日，经中原购入映居的首5名买家，若物业再经由中原租出，可享首年「中原收租保」及一年租赁管理服务，总值高达8万元，优惠先到先得，送完即止。