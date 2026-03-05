屯门黄金海湾三房户验收获高分 厅房同向享无敌海景 防潮设计获专家肯定｜专家验砖头

由旭日国际发展的大型临海项目黄金海湾销情畅旺，据发展商透露，系列开售至今已售出超过8成单位，累售近1,100伙，套现超过45亿。其第二期珀岸更以9成单位享有海景作为卖点，吸引不少买家入市。本集《专家验砖头》获业主邀请，参观他的三房海景单位，并邀请资深认证验楼师赖达明（明哥）为单位进行全面质素评估。单位最终获得95分，在防潮设计方面还获明哥称赞。

宽敞舒适 无敌海景尽收眼帘

本次参观的单位位于黄金海湾·珀岸1座高层A室，实用面积861方呎，采用三房连套厕设计，另配有工人房，适合家庭客居住。单位最突出特色是一入门便能饱览青山湾无敌大海景，更可远眺游艇会美景，不用前往黄金泳滩，在露台已能感受迎面海风，生活环境极为舒适。

单位采光度极高，配合足够的楼底高度，营造宽敞舒适的空间感。客饭厅以长方型设计，开则四正，面积阔落，为家私摆位提供更多发挥空间，方便住户根据个人喜好规划不同功能区域。值得一提的是，单位所有房间均与露台同一座向，在家中任何角落都能随时欣赏海景，大大提升居住体验。主人房则配有套厕，内设浴缸，让住户下班回家后能放松身心，洗去一天的疲惫。

在家中任何角落都能随时欣赏海景，大大提升居住体验。

名牌家电配置 厨房设计实用

厨房采用梗厨设计，配备各大名牌家电，包括西门子单头及双头煮食炉、抽油烟机、雪柜、洗衣干衣机等。除此之外，还配备西门子7合1微波蒸烤焗炉及微波烧烤炉，可满足不同烹饪需求。厨房更特别配置Vinvautz酒柜，对于喜爱收藏美酒的住户而言，绝对是一大享受。厨房工作枱面宽敞，储物空间充足，让住户能在烹饪过程中尽情发挥。

黄金海湾验楼获高分

明哥在完成全面检查后，对该单位予以高评价，总评分达95分。他指出，在7类19项工种中，大部分工种均获得满分，特别赞赏单位的油漆和铺砖施工质素。他表示，「油漆方面非常平滑，经检查后发现，一条收水裂纹都没有；至于铺砖方面，无论是传统瓦仔铺砖还是仿石砖，都没有任何空心砖。」

浴屏门无缝隙不漏水

另外，明哥对浴室浴屏的设计赞誉有加，他认为这是一个极佳的示范设计。他解释，「过往很多浴屏门扇的边缝位置，都是漏水的『黑点』，因为门在开合时会产生缝隙。但这个单位很细心，发展商特别加装了一条从顶部延伸到底部的圆形软胶边，既无阻门的开关，又能做到完全密封。」此外，他还指出门边装有磁吸设计，关门时磁石会将门紧紧吸附，确保整条边缝都能够滴水不漏，设计非常周到。

单位特设防潮设计

对于临海单位，不少业主都被潮湿问题的困扰，明哥则表示，该单位在位于露台附近的地台有铺设防潮砖，能有效隔绝湿气。另外，其余地板铺设方面则使用复合地板，亦具有防潮功能。再加之单位窗户较多，通风效果好，有利于疏通湿气。明哥还提醒，若业主日后还担心潮湿问题，可在家中增设抽湿机，更加有效抽走湿气。

在瑕疵方面，明哥指出单位有一些玻璃刮花和污渍问题，不过他认为这些问题处理起来并不困难，通知发展商安排吊船在外墙进行清洁和打磨即可。

完善会所设施 便捷生活配套

黄金海湾会所分为两期发展，园林及会所面积超过10万平方呎，合共提供约45项设施。第一期会所「Club Uppland」不仅设有24小时健身室，还提供小朋友及宠物放电的室外玩乐场所。除此之外，还有丰富的娱乐设备，例如多元聚会厅、Cooking Studio、麻雀房、扑克室以及影院等，让住户尽情享受休闲配套。

第二期会所「Club Reserve」则可谓水上活动天堂，设有约25米长的「The Aqua蓝天泳池」、无边际延伸泳池以及儿童水上乐园等。还有室外儿童乐园、Party Room等娱乐设施，让住户尽享生活乐趣。

两分钟可抵达泳滩

黄金海湾为海岸式大型住宅项目，位于屯门中低密度地区，可享山海双重美景，两期发展合共提供1,323伙。项目特别适合喜爱阳光与沙滩生活的人士，步行两分钟即可抵达黄金泳滩，此外，项目还邻近黄金海岸商场，购物饮食便捷。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。