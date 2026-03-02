建灏旺角新盘命名映居 最快月内开售

建灏与市建局合作的旺角橡树街/埃华街项目，今正式命名为映居，提供122伙，均为1房连书房户型，将随即展开推盘，最快月内开售，短期内开放示范单位。

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，项目提供122伙，均为1房连书房单位，面积约338方呎起。认为该类单位的市场需求高，能受准买家追捧，项目另限量提供特色单位

郑智荣说，项目最快月内开售，将短期内开放示范单位，近日亦会随即开始软销。认为项目能吸引单身人士及小家庭买家，也能迎合专才客需要，预期买家中内地客比例不少。此外相信有不少投资客对项目感兴趣，会考虑大手客入市安排。

建灏销售部副总裁吴傲楠指出，项目预计关键日期为2026年10月底，属短楼花盘。而项目周边配套充足，位置靠近奥运站，亦可步行到旺角站，亦能轻易前往高铁站，方便往返内地。

资料显示，上述项目是建灏于2021年6月以6.181亿元投得发展权，当时每呎楼面地价约10,307元；另外，招标条款列明，项目日后卖楼收益达12.5亿元就须向市建局分红，首3,000万元分红比例为20%，及后每增加3,000万元，分红比例将递增10%，最高为50%，即每呎卖价20,845元以上便要分红。