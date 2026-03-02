Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

建灏旺角新盘命名映居 最快月内开售

新盘速递
更新时间：15:59 2026-03-02 HKT
发布时间：15:59 2026-03-02 HKT

建灏与市建局合作的旺角橡树街/埃华街项目，今正式命名为映居，提供122伙，均为1房连书房户型，将随即展开推盘，最快月内开售，短期内开放示范单位。

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，项目提供122伙，均为1房连书房单位，面积约338方呎起。认为该类单位的市场需求高，能受准买家追捧，项目另限量提供特色单位

郑智荣说，项目最快月内开售，将短期内开放示范单位，近日亦会随即开始软销。认为项目能吸引单身人士及小家庭买家，也能迎合专才客需要，预期买家中内地客比例不少。此外相信有不少投资客对项目感兴趣，会考虑大手客入市安排。

建灏销售部副总裁吴傲楠指出，项目预计关键日期为2026年10月底，属短楼花盘。而项目周边配套充足，位置靠近奥运站，亦可步行到旺角站，亦能轻易前往高铁站，方便往返内地。

资料显示，上述项目是建灏于2021年6月以6.181亿元投得发展权，当时每呎楼面地价约10,307元；另外，招标条款列明，项目日后卖楼收益达12.5亿元就须向市建局分红，首3,000万元分红比例为20%，及后每增加3,000万元，分红比例将递增10%，最高为50%，即每呎卖价20,845元以上便要分红。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 中国外交部：有公民在德黑兰死亡︱不断更新
即时国际
1小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
8小时前
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
时事热话
6小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
2026-03-01 15:30 HKT
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
00:35
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
突发
5小时前
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
影视圈
6小时前
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 围观者拍片亮气枪「助攻」
00:51
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 大埔反黑组接手调查
突发
7小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
饮食
5小时前
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
即时国际
1小时前