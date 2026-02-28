长实年内推4新盘发售 启德花语海可随时推售

长实踏入新一年积极推盘，旗下与港铁合作发展的黄竹坑Blue Coast将于周末进行新一轮销售，并部署年内推出4个新项目。

长实营业部副首席经理杨桂玲表示，集团年内将推售4个新盘，当中包括启德花语海、与市建局合作的土瓜湾项目、中半山波老道豪宅，而元朗锦田项目则视乎预售楼花批出情况，有机会于年内推售。

启德花语海分2期发展，合共提供1005伙，其中第1期及第2期项目已获批售楼纸，可以随时推售，分别提供307及416伙；至于与市建局合作发展的土瓜湾项目，其中位于启明街28号项目已申请售楼纸，共提供474伙；中半山波老道21 BORRETT ROAD第2期则提供66伙，项目已属现楼，亦可随时推出发售。至于锦田锦泰路18号项目则提供327伙，项目已申请售楼纸。

集团旗下Blue Coast 3B期刚获批满意纸，项目推出25伙价单单位，面积介乎728至792方呎，全属3房户型，于明日以先到先得方式发售。