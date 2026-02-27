三盘「抢缰」齐上楼书快开价 海瑅湾I罕设4房 DEEP WATER SOUTH频获查询 瑜意攻1房

《财政预算案》公布后楼市气氛急速升温，多个全新项目加快部署，将军澳日出康城海瑅湾、黄竹坑站上盖DEEP WATER SOUTH 6A期及尖沙咀瑜意齐上楼书，料短期内将正式开价，展开销售步伐，三个项目各具特色，各不相让争位抢攻。

由信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁公司合作发展的海瑅湾I昨日突击上载楼书，发展商先推出13B期，信和置业执行董事田兆源表示，该期数项目共提供1266伙，户型多元化，包括1房至4房，主打2房户型；而项目所有3房及4房单位均户户向海，享开扬蓝塘海峡至将军澳海湾美景。项目将于短期内公布最新销售部署。

田兆源：3、4房户户向海

根据楼书，该期数可细分为1A、1B、2A及2B座，每座楼高63楼，面积介乎323至1716方呎，最细单位为1A座6楼E室，属于1房连开放式厨房间隔，单位面积323方呎，附连54方呎平台。

信和田兆源表示，海湾I 3房及4房单位户户向海。

康城区内已有一段时间缺乏4房及逾千方呎大单位供应，项目罕有提供4房2套连工作间及洗手间全海景大宅，全盘仅得14伙；另1A座极高层A室56楼及以上，面积1154方呎，享广阔开扬海景，料将受市场追捧。全盘面积最大单位位于1A座72楼A室，属4房2套顶层特色户，单位面积1716方呎，附连719方呎平台及1209方呎天台，料享开扬海景。项目预计关键日期为2027年6月30日，楼价期大约16个月。

发展商先前透露，项目吸引不少来自大湾区及内地其他城市的准买家查询，故部署在深圳前海设展销厅，并于广州、上海及深圳进行推广活动，客源中另不乏投资客有意大手入市选购多于1伙。

黄光耀：6A期设天际特色户

会德丰地产及港铁合作发展的DEEP WATER SOUTH昨日亦上载6A期楼书，会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，自第6B期推出后反应不俗，获一众豪客追捧，更有不少投资客查询系列项目1房至3房户，因此决定上载项目第6A期楼书。

黄光耀指，项目第6A期MONT BLUE共提供463伙，面积由297至2011方呎不等。标准户型涵盖1房连开放式厨房至3房1套连储物房连洗手间，另设平台特色户及天际特色户，迎合准买家不同需要，今期部分单位可远眺寿臣山深水湾景致。

会德丰黄光耀（右）表示，DEEP WATER SOUTH频获查询。旁为梁志坚。

标准单位中，1房连开放式厨房户型面积334至342方呎，共涉180伙，占整体39%，2房单位介乎399至577方呎，提供150伙，占总单位数中32%，3房户就有117伙，面积830至922方呎，占整体约25%。此外，项目提供16伙特色户，包括2A座42楼A室，为项目唯一的天际特色户，属4房3套连储物室、工作间及洗手间户型，单位2011方呎，附480方呎平台及769方呎天台，另设15伙平台特色户，面积297至874方呎。

连同上述项目，集团今年推4盘涉约1000伙，上半年亦会推售古洞24区项目，首期涉及457伙。下半年推售豪宅盘，山顶种植道1号3期，涉及6幢洋房，面积约6000至7000方呎；另外，九龙半山龙庭里超级豪宅项目，将推售15伙分层单位，面积皆逾4000方呎。

封海伦：瑜意首批不少于50伙

华懋旗下尖沙咀瑜意昨日亦上载楼书，华懋集团销售及市场总监封海伦表示，项目步行1分钟即达港铁站，背靠觉士道，自命名后收到很多查询，昨日正式上载楼书，计划下周开示范单位及展销厅，首张价单亦会下周公布，料推出不少于50伙，集中1房户型，定价参考尖沙咀，高铁站毗邻新盘造价，料3月内进行发售，并强调瑜意预计9月份可获发入伙纸，属短期楼花项目，故亦频获大手客查询表示有兴趣，将设立大手客购货组别。

华懋封海伦（左二）表示，瑜意属短楼花项目，1分钟即达港铁站。

对于同区亦有新盘推售，封海伦表示，由于两盘合计单位不多，将会产生协同效应，有助提高市场注意力。位于德兴街8号的瑜意提供164伙，涵盖开放式至2房户型，主打1房户占约90%，其中标准户共有140伙，面积由282至468方呎；另有24伙特色户，面积介乎274至462方呎，包括14伙连平台特色户，顶层亦设10伙连天台特色户，项目关键日期为今年9月16日。