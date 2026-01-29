泰峰更新价单 削减2% 折扣至最高21% 下周一生效
更新时间：17:00 2026-01-29 HKT
王新兴发展的九龙湾现楼新盘泰峰，过去六天连录18宗成交，当中9宗更为逾千万元成交个案，18个单位及车位成交金额逾1.84亿元。鉴于项目盘源渐减，该盘刚更新价单，调整扣减优惠，以90天现金优惠付款计划为例，可享最高折扣由23%减至21%。新价单将于2月2日（下周一）生效。
王新兴董事总经理王惠贞表示，泰峰自开放现楼参观以来，一直吸引众多意向人士到项目现楼参观，均钟情项目交通方便，同时会所配套优质，加上单位空间配置舒适而且价格非常相宜，故此纷纷入市。
踏入2026年，项目销情更进一步加快，截至今日项目单月累沽33伙，近六天已累沽18伙；当中有部分业主搬入项目后对物业质素深感满意，并介绍亲友选购项目。整个项目累售超过694伙，总成交金额逾50亿元。
王新兴销售总监陈芷湄表示，泰峰设有同区罕有的豪华双住客会所，包括3楼的庭园会所及位于28楼的空中会所，两个会所总面积近2万方呎，而位于27楼的空中花园则提供缓跑径、主题花园及室外瑜伽平台等，会所连空中园林合共提供超过20项设施，由水疗、健身室、瑜伽等，同时亦应住户需求，增设乒乓球、钢琴室及麻雀设施，设备一应俱全。
