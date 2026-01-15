PARK COLLEGE现楼特色户示位曝光 最快月底推出招标

兴胜创建及TPG合作发展的九龙塘PARK COLLEGE，今日开放现楼连花园复式示范单位，最快月底推出招标。

兴胜创建执行董事周嘉峰表示，今日开放地下连花园复式示范单位，面积3,060方呎，附432方呎花园，有私人出入口，带给住户洋房感觉。单位采4套房设计，主人套房面积约500方呎，其余3个套房面积约300至400方呎，装修费约1,000万元，最快月底以招标形式推出。

周嘉峰指，项目至今参观客源中约7成为内地客，另外3成为本地客，其中主要为家庭客，钟情项目校网，为小朋友升学作打算。

对于楼市方面，周嘉峰说，今年至今已录多宗逾亿成交，相信股票造好带来的财富效应，能助豪宅楼价今年录5%至8%。年底料推出元朗唐人新村低密度上车盘，提供186伙，1房及2房约各占1半。全盘有1半为特色单位，附连花园或天台。

中原九龙董事刘瑛琳表示，大额成交涌现，可见高端住宅需求上升，而项目位于九龙塘传统豪宅区，料正面受惠，备受追捧。

