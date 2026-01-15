Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天玺．海招标沽5伙 呎价最高5.15万创新高 现楼示位曝光

更新时间：15:56 2026-01-15 HKT
发布时间：15:56 2026-01-15 HKT

新地旗下启德豪宅项目天玺．海近日以现楼形式招标开售，今日成功卖出5伙，套现逾2.7亿元，其中1伙4房大宅以每方呎逾5.15万元售出，创项目新高。另外，见市场反应理想，故加推7伙招标。

今日最新标售5伙，面积介乎1,124至1,366方呎，均为4房2套标准单位，成交价4,019.3万至逾7,035.3万元，呎价35,759至51,503元。

新地副董事总经理雷霆表示，天玺．海以现楼形式展开招标，认为近期股市回勇，不少投资者获利丰厚，料部分转投楼市，豪宅市场今年至今已路多宗大额成交，对高级住宅后市走势看高一线。

雷霆续指，天玺．海2B期数料于第1季内获批满意纸后，以现楼形式推售，元朗新盘就有机会上半年推，而下半年就料推古洞项目。

新地代理执行董事陈汉麟指出，天玺．海项目于部分买家已收楼，价钱于现楼阶段销售时有上升空间，个别单位对比楼花开售时已有近1成或以上提价幅度。

今日标售单位中的5座18楼B室，面积1,366方呎，以逾7,035.3万元，呎价51,503元，成交呎价成项目新高记录。陈汉麟称，其实该成交单位属中层，故相信推出其他中层至高层单位时很有力能刷新记录。

天玺．海项目每日供30至40组客参观现楼示范单位，个别户型需要出示本票参观，项目客源中以内地买家占多数，亦不乏本地客。

天玺．海第1座22楼A室现楼示位曝光

新地旗下启德豪宅项目天玺．海今开放现楼连家具示范单位，位于第1座22楼A室，为4房3套间隔，连工作间、士多房连洗手间、私人升降机大堂及门廊，面积2,144方呎，包括一个面积73方呎的流线型露台，布局大气，其中 3 间套房及客饭厅朝向一致，可饱览维多利亚港景色。

单位设有专属私人升降机大堂，全屋以翡翠绿与浅木色为主调，配合天然石材墙面。楼层与楼层之间标准高度约3.3米，

客饭厅最长达12米，最阔达6.2米，间隔方正宽敞。主人套房面积逾400方呎，空间宽敞，设有两面落地玻璃，当中一面为超广角弧形观景窗，尽览270 度维港美景。

 

