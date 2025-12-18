天玺．海亮灯闪耀维港 部署短期现楼招标推

新地发展的启德天玺．海，位处启德跑道区前端，临海而建，前迎临维港首席低密度住宅项目，坐拥一线维港海景。项目第1期及2A期即将启动入伙交楼程序，配合外墙大型动态灯光艺术装置亮灯，为启德海滨塑造全新城市视觉焦点，进一步奠定其维港新地标地位。

新地雷霆(图右)表示，项目第1期及2A期预计将于短期内以现楼形式招标发售。

新地副董事总经理雷霆表示，天玺．海集多项优势于一身，坐拥得天独厚地理位置，为区内临海地标式豪宅指标。项目迈向落成，第1期及2A期即将交楼入伙，相信业主对物业各方面质素均会十分满意。项目第1期及2A期预计将于短期内以现楼形式招标发售。

新地代理执行董事陈汉麟指，天玺．海项目外墙特设大型灯光艺术装置，并于今日举行亮灯仪式，标志着启德跑道区首席住宅项目正式诞生；璀璨光影与启德海滨长廊及维港夜景互相呼应，从对岸亦清晰可见，犹如一座以钻石打造的艺术品。灯光装置透过编程系统可呈现多种动态光色组合，沿着建筑的弧形立面与层层铺排的露台延伸，凸显项目的流线外型及独特露台设计，势必成为维港极具象征性的艺术焦点，体现项目奢华显赫气派。

天玺．海位据启德跑道区前端临海位置，坐拥一线维港海景，极目维港双海峡。项目由世界级建筑师事务所SOM设计，为其在香港的首个住宅发展项目，建筑设计灵感源于其得天独厚临海地理优势，融汇海浪、航海与维港海景三大要素，结合成充满现代感的流水美学。住宅大楼以波浪形排列，独特的几何流线设计，与笔直启德跑道形成鲜明对比。

