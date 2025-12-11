元朗朗日峰验收获高分 3.5米特高楼底空间感足 验楼师赞木纹砖铺工靓 潮湿天气易打理｜专家验砖头

由嘉里建设（683）发展的「朗日峰FLORA」，自今年7月推出市场以来销情持续畅旺，至今已售出74伙，总成交额达3亿元，成绩相当理想。位于元朗大棠路的朗日峰，据发展商透露，目前全盘仅剩8伙待售，其中5伙为顶层特色单位。项目近日陆续入伙，今集《专家验砖头》获得业主邀请，参观他的两房单位，并邀请资深认证验楼师赖达明（明哥）为这个单位评评分。该单位最终获得97分，其中一项工艺还获明哥称赞。

精心设计 单位空间感十足

今次参观「朗日峰」5楼F室为两房间隔，实用面积为369平方呎。单位玄关处可巧妙安放薄身鞋柜，保持入门位置的整洁。单位还采用开放式厨房设计，配备L型工作枱，不仅方便日常烹饪，还提供实用收纳空间。

厨房配置高级MIA CUCINA厨柜，柜门面板为灰褐色焗漆配别致框线，既美观又实用。电器设备一应俱全，包括电磁炉、抽油烟机、雪柜、微波炉及洗衣干衣机，全面照顾住户生活所需。

客饭厅呈长方形开则，空间灵活实用，可轻松摆放四人餐枱，靠近露台处有充足空间规划休闲区域，放置电视及梳化，让住户能同时享受室内娱乐与窗外美景。客饭厅连玄关最长约5.3米，宽约2.4米，配合特高的3.5米楼底，大大提升空间感。客厅更连接三合一露台，有效引入自然采光，提升室内明亮度。

浴室设计简洁明亮，墙砖采用Elegant mud色调，配以圆角处理的镜柜和简约金属壁灯，营造和谐统一的空间美感。浴室配有Panasonic智能浴室宝，提供干衣、暖气、通风及排气四大功能，内置抗菌过滤网，有助维持环境清新。

两间睡房亦方正实用，与露台同一座向，特设特大落地玻璃窗，可将窗外开扬的景致纳入眼帘。

仅门栏裂纹、浴室及露台3处扣分

明哥在完成全面检查后，对该单位质素予以极高评价，总评分达97分。他表示，仅发现三个扣分位，分别位于大门、露台、以及浴室中。

他于大门位置发现轻微瑕疵，指门槛处有细小裂纹，但表示可用云石胶修补解决。另外，他发现浴室洗手盘旁的毛巾挂架有松动，可将其调紧；浴屏玻璃门则发现有刮花，不过情况相当的轻微，用简单的打磨就可以处理好。在露台处，他则发现在围栏底部的饰面板上有刮花的情况，他建议业主通知发展商安排吊船，进行简单打磨及喷油即可处理。

明哥赞木纹砖铺工靓

明哥还特别指出，单位厕所及开放式厨房均采用木纹砖，而非真正木地板，除了保持美观之外，此设计更耐潮湿且易于打理，十分适合香港潮湿气候环境。他特别赞赏全屋地板施工水平，「无论是客厅、睡房还是浴室地板，都采用木纹砖，铺工非常平直，没有任何高低差的情况，整体施工质素非常良好，这方面绝对值得加分。」

项目尽享社区便利

「朗日峰FLORA」是区内罕有的中低密度纯住宅发展项目，地积比率仅3.5倍，楼高16层，合共提供82个单位。项目包括22伙一房单位、55伙两房单位及5伙顶层特色单位，实用面积由276至765平方呎，能满足不同买家需求。

项目会所则由著名设计团队BTR Workshop打造，巧妙融合自然元素，呈现清新时尚的轻奢感觉。整体设计以大地色木质元素为主调，配以特色花纹地砖，加上装饰性圆拱及弧线设计，营造独特气派。会所设施包括共享休闲区、24小时健身室、户外瑜伽区、及户外烧烤设施等，为住户提供多元化的生活体验。

项目受惠于北部都会区及元朗南发展区的未来规划，且交通四通八达，无论是北上深圳吃喝玩乐，还是往返香港核心商业区都迅速便利。同时，项目附近环境优美，毗邻有多个自然景点，可为住户提供都市生活与自然环境的平衡选择。项目周边配套亦十分丰富，包括购物区、餐饮设施及文化场所如元朗剧院、元朗图书馆等，帮助住户尽享社区便利。