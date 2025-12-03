Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柏蔚森限量加推43伙2房招标 本周六起供入标认购

新盘速递
更新时间：10:09 2025-12-03 HKT
发布时间：10:09 2025-12-03 HKT

新世界积极销售货尾，旗下与远东合作发展的启德柏蔚森，昨日亦添成交，发展商并公布新一份销售安排，限量推出43伙以招标方式发售，清一色为2房间隔，于本周六（6日）起供入标认购。

涉及43伙

柏蔚森昨日新增1宗成交，为2期柏蔚森II位于3座18楼K室，面积393方呎，属2房间隔，单位以814.5万售出，呎价20725元。

项目昨日亦发出新一份销售安排，推43伙以招标方式发售，单位全位于第2座，楼层介乎9至19楼，单位面积由381至448方呎，全属2房间隔采开放式厨房设计，招标期由本周六起至明年6月底。

皇都获大手客连扫3伙

新世界同系位于北角皇都昨日亦连环售出4伙，单日套现逾3100万，当中包括一组买家大手扫入3伙，单位位于31至33楼B8室，面积为361方呎，属1房连开放式厨房间隔。

其中造价最高的33楼单位，以811.4万成交，呎价22476元；31及32楼单位分别以795.2万及803.3万成交，呎价22028及22252元。

最后一伙位于33楼B7室，面积362方呎，同为1房间隔，以782.5万售出，呎价21616元。位于英皇道283号的皇都提供388伙，由今年初推售至今，累售单已增至近370伙，套现超过40亿，尚余单位不足10伙。

