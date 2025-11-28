Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

喇沙利道逾1.38万呎洋房3.38亿沽 沄璟连售2伙4房大宅

新盘速递
更新时间：10:19 2025-11-28 HKT
发布时间：10:19 2025-11-28 HKT

豪宅新盘市场接连录大额成交，最瞩目为理想集团旗下九龙塘喇沙利道50号、一幢面积逾1.38万方呎洋房于昨日以3.38亿标售。

九龙塘喇沙利道50号于上周突然公布楼书，随即落实于昨日以招标形式开售，并成功即日售出，成交价3.38亿，成交呎价约24380元。

项目属1幢3层高洋房，另设地库，面积13864方呎，该大宅面积属《一手住宅物业销售条例》2013年4月底实施以来九龙区最大。洋房采6房连套房设计，屋内备有私人升降机，另设有4796方呎花园、3244方呎天台、294方呎前庭、1075方呎庭院，以及323方呎停车位，而在花园中设长约20米，阔约2.5米的长方形游泳池。

沄璟连售2伙4房大宅

启德沄璟昨日连录2宗4房大宅成交，共套现逾2.1亿。
启德沄璟昨日连录2宗4房大宅成交，共套现逾2.1亿。

华润置地（海外）及保利置业合作发展的启德沄璟昨日连录2宗4房大宅成交，共套现逾2.1亿。售出单位为1座27楼的A室及B室，面积分别2088及1870方呎，属4房3套及4房2套户型，于昨日各连一个车位以逾1.176亿及9482.85万成交，呎价分别56327及50710元。

此外，百利保及富豪酒店合作发展的沙田九肚山富豪．山峰昨日透过招标形式，成功售出1个分层单位，为2座9楼A室，面积约2107方呎，属4房4套间隔，成交价为5238万，呎价约24860元，买家选用成交期为120日的付款计划，另可享有项目一个住宅车位的认购权。

富豪物业代理董事卫振声表示，上述成交单位为项目罕有的4套房高层靓景户，成交价创今年项目分层单位新高，可见项目单位深受豪宅买家青睐。由于市场憧憬美国联储局大机会于下个月再度减息，相信香港住宅市场的热度将会持续。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
01:07
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」已联系法团及客户
股市
12分钟前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
01:17
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
01:35
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
社会
5小时前
2017伦敦住宅Grenfell Tower大火。 美联社
大埔宏福苑五级火｜2017伦敦住宅大火类同 专家分析细说应变知识
即时国际
7小时前
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
影视圈
6小时前
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感激救命之恩 网民致敬：无名英雄｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
医生教室
4小时前