喇沙利道逾1.38万呎洋房3.38亿沽 沄璟连售2伙4房大宅

豪宅新盘市场接连录大额成交，最瞩目为理想集团旗下九龙塘喇沙利道50号、一幢面积逾1.38万方呎洋房于昨日以3.38亿标售。

九龙塘喇沙利道50号于上周突然公布楼书，随即落实于昨日以招标形式开售，并成功即日售出，成交价3.38亿，成交呎价约24380元。

项目属1幢3层高洋房，另设地库，面积13864方呎，该大宅面积属《一手住宅物业销售条例》2013年4月底实施以来九龙区最大。洋房采6房连套房设计，屋内备有私人升降机，另设有4796方呎花园、3244方呎天台、294方呎前庭、1075方呎庭院，以及323方呎停车位，而在花园中设长约20米，阔约2.5米的长方形游泳池。

沄璟连售2伙4房大宅

启德沄璟昨日连录2宗4房大宅成交，共套现逾2.1亿。

华润置地（海外）及保利置业合作发展的启德沄璟昨日连录2宗4房大宅成交，共套现逾2.1亿。售出单位为1座27楼的A室及B室，面积分别2088及1870方呎，属4房3套及4房2套户型，于昨日各连一个车位以逾1.176亿及9482.85万成交，呎价分别56327及50710元。

此外，百利保及富豪酒店合作发展的沙田九肚山富豪．山峰昨日透过招标形式，成功售出1个分层单位，为2座9楼A室，面积约2107方呎，属4房4套间隔，成交价为5238万，呎价约24860元，买家选用成交期为120日的付款计划，另可享有项目一个住宅车位的认购权。

富豪物业代理董事卫振声表示，上述成交单位为项目罕有的4套房高层靓景户，成交价创今年项目分层单位新高，可见项目单位深受豪宅买家青睐。由于市场憧憬美国联储局大机会于下个月再度减息，相信香港住宅市场的热度将会持续。