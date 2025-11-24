Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘销情不俗 周末共录得逾100宗成交

新盘速递
更新时间：10:54 2025-11-24 HKT
发布时间：10:54 2025-11-24 HKT

过去周末未有大型焦点盘推售，发展商主力销售货尾，减息后交投持续，过去周末共录得逾100宗成交，销情不俗。

启德海湾2房呎价2.22万

启德海湾昨日连沽2伙，包括2A座30楼D室，面积534方呎，属2房连储物室间隔，成交价1187.5万，呎价约22238元；另一伙位于2C座21楼M室，面积307方呎，以546.6万售出，呎价17805元，项目过去周末连沽4伙，套现逾3200万。

KOKO及SEASONS纷录成交

会德丰地产旗下多个项目亦添成交，蓝田KOKO HILLS系列昨日录得2宗新成交，包括KOKO ROSSO的6座20楼D室，面积433方呎，属2房开放式厨房户型，售价853万，呎价19700元，以及KOKO HILLS的2座15楼A室，面积1300方呎，属4房双套户型，成交价2565万，呎价19731元。同系将军澳日出康城SEASONS系列昨日最少售出7伙，周末期间共售11伙。

幸荟招标沽清乘势加推

由益兆及俊和合作发展的长沙湾幸荟，昨日首度以招标方式推售13伙，即日取得沽清成绩，套现超过4800万，售出单位呎价最高为16楼B室，面积181方呎，成交呎价18497元。

发展商乘势加推2号价单，涉及30伙，面积177至309方呎，涵盖开放式、2房及连天台特色户，折实售价293.9万至606.5万，呎价15283至22000万。项目同时公布销售安排，推出6伙于本周四（27日）以招标形式发售。

恒隆旗下九龙湾皓日周末售出4伙，全属2房，其中高层30楼B室，面积455方呎，成交价约918万，呎价约20176元。

据悉买家为同区换楼客，购入上述单位外另同步入标欲购旁边的30楼A室3房大单位，希望与家人居于同一楼层。

昨日入市买家中另包括年轻上车客及内地首置客，恒隆地产物业销售部主管吕渭源表示，项目11月累售22伙，累计成交金额接近2亿。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前