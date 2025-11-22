黄金海湾连环沽 每呎见1.45万

由旭日国际发展位于屯门青山湾段大型临海项目黄金海湾，项目已届现楼，销情显著升温，昨日连沽3伙，单日套现逾1800万，呎价高见1.45万，售出单位包括特色户。

昨日售出3伙全位于黄金海湾．珀岸，其中1A座12楼B室，面积417方呎，属2房户型，以605.1万售出，呎价高见1.45万，另售出的特色户为1B座3楼A室，面积414方呎，同为2房，单位附设有263方呎平台及100方呎花园，以553.7万获承接，呎价13374元。最后一伙位于1B坐7楼B室，面积531方呎，以664.1万成交，呎价12507元。

峻誉．渣甸山获连扫5伙

新盘频现大手客扫货，中信泰富旗下峻誉．渣甸山，市场消息项目获连扫2座16楼全层5伙，面积434至710方呎，全为2房，共涉资逾1.17亿。

启德海湾单日售19伙

嘉华牵头伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，发展商表示，项目昨单日连沽19伙，共套现逾1.25亿，包括一组大手客以逾3000万购入6伙位于2C座1房单位，面积介乎305至307方呎。