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马鞍山天宇海 长形厅堂布置灵活 前迎沙田海景

笋盘推介
更新时间：17:22 2026-05-15 HKT
发布时间：17:22 2026-05-15 HKT

马鞍山海景屋苑天宇海，设有住客会所，且数分钟步程到港铁恒安站。今日介绍屋苑1B座高层A室，实用面积787方呎，3房1套间隔，内栊整洁光猛，望沙田海景，现时叫价1130万，实用呎价约14358元。

厅堂修长工整，采白色为空间主调，整齐布置饭桌、沙发及地柜等家私，打造透亮舒适的居所。厅堂设落地玻璃采纳日光，外接露台，前迎沙田海景，令人放松。

马鞍山天宇海1B座高层A室，实用面积787方呎，现时叫价1130万。
马鞍山天宇海1B座高层A室，实用面积787方呎，现时叫价1130万。
房间开则四正，同享海景。
房间开则四正，同享海景。
露台前临沙田海景，景色舒泰。
露台前临沙田海景，景色舒泰。
厨房煮食设备齐全，提供多组储物空间。
厨房煮食设备齐全，提供多组储物空间。

787呎3房1套开则

单位采3房1套间隔，房间皆开则四正，参观主人套房，屋主靠窗台旁摆放睡床，另一侧设衣柜储物，窗外见海景。主人房浴室洁具齐备，设通风窗。

天宇海坐落马鞍山保泰街，楼龄约15年，由6座分层大楼，及14幢洋房组成，提供1143个单位。住客会所设施齐备，有泳池、健身室及宴会厅等。另外，屋苑邻近恒安站，而恒安邨商场提供基本民生商舖及街市，可满足日常生活所需。

必睇靓位

享高层海景

3房1套，间隔四正

装潢雅致，家具齐备

近港铁恒安站

放盘单位资料

物业名称：天宇海
地址：马鞍山保泰街18号
楼龄：15年
单位：1B座高层A室
实用面积：787方呎
间隔：3房1套
叫价：1130万
呎价：14358元
代理行：中原地产

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