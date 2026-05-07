西半山联邦花园 浅调大厅清新自然 静观翠绿树景

坐落于西半山干德道，联邦花园向来以其方正开则与超高实用率，深受实力买家与家长客青睐。今日走进这座处于高层的精致宅邸，实用面积1166方呎，单位采3房2卫设计，室内装修雅致，大面的落地玻璃如同画框，将窗外的翠绿山色映入眼帘。

步入室内，全屋以纯白为基调，佐以温润木质点缀，客饭两厅分区明确，大门一侧为饭厅与开放式厨房，圆形餐桌配合特色吊灯，是日常用餐之处。开放式厨房配置齐全，备有基本家电及充裕储物空间。

转向客厅，大型家私摆放得体，设计师特别地在主墙嵌上大面玻璃镜，与一旁的落地玻璃落地大窗相呼应，让自然光线照耀全屋。推门步入露台，西半山独有的静谧与连绵翠绿尽收眼底。

1166呎3房2卫设计

单位规划为3房2卫设计，当中主人套房格局四正且采光充足，置中摆放双人大床后仍可三边落地的余裕，配备入墙式衣柜。

户主现将另外2间房分别划为子女房与儿童活动室，订造的床架与书架设计贴心，既保留了孩子的活动空间，也兼顾了实用机能。

联邦花园位于干德道41号，依山而建，由5座依山而建，提供399个单位，单位实用面积由806方呎至2331方呎不等，住客会所提供壁球场、烧烤场、健身室、泳池等。屋苑位处小学11名校网及中西区中学名校网，是无数家长心目中的理想起跑线。

必睇靓位

西半山豪宅地段，属小学11名校网

装修雅致，家电齐备

3房设计，开则方正

连车位放售

放盘单位资料

物业名称：联邦花园

地址：西半山干德道41号

楼龄：55年

单位：高层

实用面积：1166方呎

间隔：3房2浴

叫价：2800万（连车位）

呎价：24014元

代理行：OKAY.com屋企