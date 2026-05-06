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元朗Grand YOHO 方正长厅布置灵活 港铁站近咫尺

笋盘推介
更新时间：17:38 2026-05-06 HKT
发布时间：17:38 2026-05-06 HKT

元朗大型屋苑Grand YOHO紧接港铁元朗站，尽占地利，可享完善交通与商场配套等。今日介绍的3座低层F室，实用面积720方呎，采3房1套设计。已有基本装修，实用耐看，家电齐备，轻松入伙。单位现以1268万放售，实用呎价约17611元。

修长整齐的客饭厅展现出极佳的空间感，分区清晰，屋主已精心布置家具，饭厅配备简约方桌，满足日常用餐需求；客厅已摆放了沙发与地柜，中央仍保有充裕的活动空间。厅堂尽头设有落地玻璃窗，外接露台，可享区内景致。

720呎3房1套开则

单位寝区规划展现高度实用性，3间睡房均开则四正，当中主人套房空间感不俗，睡床与大型储物柜摆放有序。

Grand YOHO位于元朗朗日路，楼龄约10年，由7座物业组成，屋苑住户只需经过Grand YOHO基座YOHO MALL，便可直达西铁站及交通总汇。

必睇靓位

  • 邻近港铁元朗站及商场
  • 单位簇新雅装
  • 3房1套，连露台
  • 提供大型会所设施

放盘单位资料

物业名称：Grand YOHO
地址：元朗朗日路9号
楼龄：10年
单位：3座低层F室
实用面积：720方呎
间隔：3房1套
叫价：1268万
呎价：17611元
代理行：中原地产
相片由代理行提供

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