尖沙咀港景峰 厅堂对正九龙公园 远眺维港海景

尖沙咀指标屋苑港景峰，邻近港铁柯士甸站，享交通之便，咫尺更为九龙公园。

是日为大家精选当中1座中高层B室，实用面积785方呎，为3房连储物房间隔，单位有雅致装修，前迎翠绿的九龙公园，远眺维港海景，景观开阔。

甫入单位，即见白色简约系为主调的大厅，两厅泾渭分明，空间充足。客厅有落地玻璃窗，紧连露台，引充沛阳光入室，前迎九龙公园，可享维港至鲤鱼门河景。单位间隔为3房连储物房，步入主人房，房间内设有长窗台，可靠窗放置睡床，延伸出更大的睡眠空间。

另一睡房亦有大窗可望维港景色，可考虑用作书房。浴室设浴缸，亦备洗手盘及地柜等基本设施放置盥洗用品。梗厨备有上下厨柜，有洗衣机等基本设备。

由长实发展的港景峰共有3座，提供987个单位。屋苑基座有商场港景汇，数分钟步程即达海港城、中港城等大型购物商场。

另外，屋苑邻近港铁佐敦站、柯士甸站及高铁西九龙站，尽享交通之便，前临更为戏曲中心，咫尺为西九文化区，享丰富文娱休闲配套。

放盘单位资料

物业名称：港景峰

地址：广东道188号

楼龄：22年

单位：1座中高层B室

实用面积：785方呎

间隔：3房连储物室

叫价：1980万元

呎价：25223元

代理行：美联物业

*相片由代理行提供