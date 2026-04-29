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中半山锦辉大厦 舒适厅堂光猛明亮 邻近香港公园

笋盘推介
更新时间：17:26 2026-04-29 HKT
发布时间：17:26 2026-04-29 HKT

中半山麦当劳道是港岛著名豪宅地段，邻近香港公园，往繁忙的中环及湾仔只需数分钟车程，锦辉大厦正坐落在此，起居环境宁静，今日介绍该厦2房2浴放盘，实用面积1034方呎，开则方正，实用率高，厅房布置讲究，营造温馨舒适氛围。

锦辉大厦位处麦当劳道68A号，仅提供35个单位，以用家主导，市场少有盘源，项目位处小学11校网，中学校网为中西区。马上到该厦参观一个靓装修单位，实用面积1,034方呎，放盘已有全新装修，是情侣或三口之家的理想之选。

1034方呎2房2浴

现场所见，屋主布局精巧，全屋铺设浅色木地板，宽敞客厅可容纳三座沙发及休闲椅，配合圆形茶几及白色电视柜等，美观实用。客厅设有大窗采纳日光，外望附近楼景。

饭厅与开放式厨房相连，开放式厨房配备高端家电及充裕储物空间，更利用高枱面设计出专属酒吧，令入厨可以变成家人互动的重要环节。

放盘为2房间隔，主人套房阔落四正，不设窗台，面积实用，铺设大面地毯，其中一幅墙采几何纹理设计，整齐摆设大床等家具，并设步入式衣帽间收纳。套浴提供光洁浴具，采干湿分离设计，装有浴缸及淋浴设备，淋浴或浸浴，任君选择。

另一间房间可作客房或书房等用途，现时房间摆放了订造书桌连储物组合柜，亦有长少发。另外，单位附约100呎的多功能平台，可摆放烧烤设备或种植等，为生活增添灵活性。

位置上，由锦辉大厦步行数分钟可到香港公园，是闹市中难得的大型绿化空间，闲时在此看看花花草草，放慢脚步，心情开朗。此外，由楼盘自驾到中环及湾仔，少于10分钟，尽享安静中带旺的居住优势。

必睇靓位

  • 内栊备全新靓装
  • 小学11名校网
  • 附约100呎平台
  • 2房间隔，四正实用

放盘单位资料

物业名称：锦辉大厦
地址：中半山麦当劳道68A号
楼龄：64年
单位：低层
实用面积：1034方呎
间隔：2房2浴
叫价：1800万（连车位）
呎价：17408元
代理行：OKAY.com屋企
*相片由代理行提供

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