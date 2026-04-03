中半山帝景阁 浅调大厅时尚格调 望动植物公园
更新时间：16:56 2026-04-03 HKT
发布时间：16:56 2026-04-03 HKT
发布时间：16:56 2026-04-03 HKT
中半山坚尼地道豪宅地段，帝景阁正坐落于此，邻近中环及湾仔商业地段，加上属小学11校网，占尽地利。今次带大家走访该厦中层放盘，实用面积1107方呎，采3房间隔，全屋低调奢华装潢，可俯瞰香港动植物公园及中区商厦建筑群。
帝景阁由新鸿基地产发展的单幢豪宅，共提供93个单位，提供2房及3房单位。马上参观该厦中层放盘，铺设实木地板，加上多窗优势，全厅光猛，屋主以不同大型家私布局，清楚分间隔出客厅及饭厅活动区。
1107呎3房间隔
屋主特别在近落地弧形玻璃，订造了弧形沙发，由此可望到香港动植物公园及礼宾府，远为中环标志性建筑。放盘为3房间隔，其中主人套房与大厅同向，配阔赏景窗。另连衣帽间收纳服饰。
住客可享游泳池、健身室及平台花园等住户设施。位置上，由帝景阁自驾出中环及湾仔只需数分钟车程，位置优越。
必睇靓位
中半山豪宅地段
可欣赏香港动植物公园
近中环及湾仔商业区
属小学11校网
放盘单位资料
物业名称：帝景阁
地址：中半山坚尼地道3号
楼龄：36年
单位：中层B室
实用面积：1107方呎
间隔：3房
叫价：3880万(连租约)
呎价：35050元
代理行：利嘉阁地产
*相片由代理行提供
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