中半山帝景阁 浅调大厅时尚格调 望动植物公园

中半山坚尼地道豪宅地段，帝景阁正坐落于此，邻近中环及湾仔商业地段，加上属小学11校网，占尽地利。今次带大家走访该厦中层放盘，实用面积1107方呎，采3房间隔，全屋低调奢华装潢，可俯瞰香港动植物公园及中区商厦建筑群。

帝景阁由新鸿基地产发展的单幢豪宅，共提供93个单位，提供2房及3房单位。马上参观该厦中层放盘，铺设实木地板，加上多窗优势，全厅光猛，屋主以不同大型家私布局，清楚分间隔出客厅及饭厅活动区。

1107呎3房间隔

屋主特别在近落地弧形玻璃，订造了弧形沙发，由此可望到香港动植物公园及礼宾府，远为中环标志性建筑。放盘为3房间隔，其中主人套房与大厅同向，配阔赏景窗。另连衣帽间收纳服饰。

住客可享游泳池、健身室及平台花园等住户设施。位置上，由帝景阁自驾出中环及湾仔只需数分钟车程，位置优越。

必睇靓位

中半山豪宅地段

可欣赏香港动植物公园

近中环及湾仔商业区

属小学11校网

放盘单位资料

物业名称：帝景阁

地址：中半山坚尼地道3号

楼龄：36年

单位：中层B室

实用面积：1107方呎

间隔：3房

叫价：3880万(连租约)

呎价：35050元

代理行：利嘉阁地产

*相片由代理行提供