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何文田朗贤峰 简约雅厅高旷明亮 眺望维港海景

笋盘推介
更新时间：14:17 2026-03-27 HKT
发布时间：14:17 2026-03-27 HKT

港铁何文田站上盖屋苑朗贤峰，入伙仅1年，坐拥完善交通配套。今日介绍6A座高层F室，实用面积528方呎，2房间隔，内栊备有雅致装修，家电齐备，可眺望维港海景，最新月租叫价33000元。

厅堂开则修长，楼底特高，现时已有简约装修，并配置基本家具。近玄关为开放式厨房，厨柜已配置基本煮食设备；户主利用间隔柜区分出客厅，客厅摆放白色皮沙发及木制组合柜，旁边备有落地玻璃采光，外连露台，望运动场及市景，远眺少量海景。

528方呎2房间隔

单位设有2间房，开则四正，已整齐摆放了睡床及衣柜等。浴室方面，采干湿分离设计，提供淋浴等设施。

朗贤峰位于何文田站上盖，发展商特设专属升降机，无缝连接至何文田站A4出口。整屋苑共提供990伙，标准单位1房至4房。此外，屋苑位于小学34校网，属全港四大名校网之一，备受家长欢迎。

必睇靓位

何文田站上盖项目

位处小学34校网

眺望维港海景

提供逾30项会所设施

放盘单位资料

物业名称：朗贤峰
地址：何文田忠孝街1号
楼龄：1年
单位：6A座高层F室
实用面积：528方呎
间隔：2房
叫租：33000元
呎租：63元
代理行：美联物业

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