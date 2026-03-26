小西湾蓝湾半岛 海景大厅浅木色调 细赏山海美景

小西湾临海屋苑蓝湾半岛，一直是钟情海景生活家庭的心头好，位置自成一隅。是次放盘6座中层D室，实用面积847方呎，属单边3房1套连工人套设计，坐向优越，可饱览蓝塘海峡，将海连天美景，尽收眼底。

踏入单位，便是长形阔厅，即使摆放巨型家具也不成问题，饭厅主角是长形木餐桌，旁有半身储物柜。饭厅旁为厨房。

移至偌大客厅，客厅景观最令人印象难忘，特阔大窗优势，自然光线充沛，日间几乎毋须开灯，配合窗外一望无际的海景及天际线，视野辽阔，坐在家中已能感受轻松氛围。再加上位处单边单位设计亦大大提升私隐度。

847呎单边3房1套

放盘为3房1套设计，特大主人睡房设有大窗引入海景与晨光，早上可欣赏旭日由海平线升起，为一天揭开序幕，房内可轻松容纳双人床、置顶衣柜及书桌，并设有步入式衣帽间，住客可随时利用趟门优势，轻松划分衣帽间与寝室空间。

其他2间睡房同样方正实用，其中一间可作其他家庭成员睡房，另一间则可按需要打造成书房或客房，灵活度高。

蓝湾半岛楼龄约25年，8座物业临海而建，住客会所提供泳池、健身室及休憩空间等。交通方面，屋苑地下有巴士总站及小巴总站，另外，驾车出入亦可迅速接驳主要干道。生活配套方面，基座大型商场蓝湾广场提供超级市场及多间餐厅等，日常所需一应俱全。

必睇靓位

单边3房1套，隐私度高

饱览蓝塘海峡景致

厅大房大，设有大窗

基座设商场及巴士总站

放盘单位资料

物业名称：蓝湾半岛

地址：小西湾道28号

楼龄：25年

单位：6座中层D室

实用面积：847方呎

间隔：3房1套，连工人套

叫价：1750万元

呎价：20661元

代理行：世纪21 Q动力