荔枝角美孚新邨 素白大厅时尚雅致 望清静内园景

荔枝角指标屋苑的美孚新邨，区内发展成熟，享完善交通及民生配套。为大家介绍屋苑8期百老汇街106至108号低层A室，实用面积656方呎，2房间隔，单位有靓装，望清静内园，现以908万放盘。

步入单位，即见素白大厅泾渭分明，附有雅致装修，客厅有挂墙电视以及沙发，并挂有充满艺术感的挂画，设阔窗望清静内园，同时引充沛光线入室。饭厅则放置了方形餐桌，餐桌后方摆放组合柜提供储物空间。

656方呎2房间隔

放盘提供2房间隔，主人房开则四正，放置可三边落床的双人床后，仍有走动的空间。另一间房设有两边大窗，并有订造睡床，善用空间。移至长形厨房，已装有L形上下厨柜，有备餐平台。

美孚新邨分8期兴建发展，提供99座物业，供应超过13000个单位。屋苑提供万事达广场、美孚广场等，设多种商店、食肆、超市等。同时邻近港铁美孚站及巴士总站，交通配套齐全。

必睇靓位

邻近港铁美孚站

厅房不设窗台，望清静内园

实用装修，耐看大方

设商场购买日常所需

放盘单位资料

物业名称：美孚新邨

地址：百老汇街106至108号

楼龄：47年

单位：低层A室

实用面积：656方呎

间隔：2房

叫价：908万元

呎价：13841元

代理行：中原地产

*相片由代理行提供