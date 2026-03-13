Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门豫丰花园 新净雅厅光洁明亮 轻铁站近咫尺

笋盘推介
更新时间：11:40 2026-03-13 HKT
发布时间：11:40 2026-03-13 HKT

屯门蓝地大屋苑豫丰花园，毗邻轻铁蓝地站，住客出入各区方便。今日推荐屋苑2座中层G室，实用面积450方呎，2房间隔，厅房四正实用，最新叫价409.5万，实用呎价约9100元。

单位已有基本实用装修，客厅摆放了沙发、收纳柜等，客厅设落地玻璃外接露台，望附近市景。放盘设有2间房，房间皆开则方正，轻松将大床及收纳柜等整齐放置。浴室方面，配置保养良好的洁具。厨房煮食设备齐全，提供多组收纳空间将不同厨具及食材。

屯门豫丰花园2座中层G室，实用面积450方呎，现时叫价409.5万。
屯门豫丰花园2座中层G室，实用面积450方呎，现时叫价409.5万。
图中房间空间阔落，摆放两张睡床后仍不见局促。
图中房间空间阔落，摆放两张睡床后仍不见局促。
放盘采2房间设计，间隔方正。
放盘采2房间设计，间隔方正。
厨房配置齐全煮食设备及家电，如煮食炉及雪柜等。
厨房配置齐全煮食设备及家电，如煮食炉及雪柜等。

450呎2房开则

由恒基发展的豫丰花园位于福亨村道，楼龄约20年，共有12座，提供超过1500个单位。住客会所提供户外游泳池、儿童游乐场、健身室等设施，迎合不同年龄喜好。住户每天可到附近的蓝地街市，购买新鲜食材。

出入方面，豫丰花园距离轻铁蓝地站约数分钟步程，往屯门市中心约需10分钟车程。

必睇靓位

近轻铁蓝地站

厅房四正实用，容易布置家具

内附有雅致装修

设住客会所，设施多元

放盘单位资料

物业名称：豫丰花园
地址：屯门福亨村路8号
楼龄：20年
单位：2座中层G室
实用面积：450方呎
间隔：2房
叫价：409.5万
呎价：9100元
代理行：中原地产

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
17小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
19小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
21小时前
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
即时国际
1小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
4小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
郑少秋疑因丧女神隐3年 珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人 粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
3小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT