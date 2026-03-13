屯门豫丰花园 新净雅厅光洁明亮 轻铁站近咫尺
屯门蓝地大屋苑豫丰花园，毗邻轻铁蓝地站，住客出入各区方便。今日推荐屋苑2座中层G室，实用面积450方呎，2房间隔，厅房四正实用，最新叫价409.5万，实用呎价约9100元。
单位已有基本实用装修，客厅摆放了沙发、收纳柜等，客厅设落地玻璃外接露台，望附近市景。放盘设有2间房，房间皆开则方正，轻松将大床及收纳柜等整齐放置。浴室方面，配置保养良好的洁具。厨房煮食设备齐全，提供多组收纳空间将不同厨具及食材。
450呎2房开则
由恒基发展的豫丰花园位于福亨村道，楼龄约20年，共有12座，提供超过1500个单位。住客会所提供户外游泳池、儿童游乐场、健身室等设施，迎合不同年龄喜好。住户每天可到附近的蓝地街市，购买新鲜食材。
出入方面，豫丰花园距离轻铁蓝地站约数分钟步程，往屯门市中心约需10分钟车程。
放盘单位资料
物业名称：豫丰花园
地址：屯门福亨村路8号
楼龄：20年
单位：2座中层G室
实用面积：450方呎
间隔：2房
叫价：409.5万
呎价：9100元
代理行：中原地产
