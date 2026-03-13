屯门豫丰花园 新净雅厅光洁明亮 轻铁站近咫尺

屯门蓝地大屋苑豫丰花园，毗邻轻铁蓝地站，住客出入各区方便。今日推荐屋苑2座中层G室，实用面积450方呎，2房间隔，厅房四正实用，最新叫价409.5万，实用呎价约9100元。

单位已有基本实用装修，客厅摆放了沙发、收纳柜等，客厅设落地玻璃外接露台，望附近市景。放盘设有2间房，房间皆开则方正，轻松将大床及收纳柜等整齐放置。浴室方面，配置保养良好的洁具。厨房煮食设备齐全，提供多组收纳空间将不同厨具及食材。

屯门豫丰花园2座中层G室，实用面积450方呎，现时叫价409.5万。

图中房间空间阔落，摆放两张睡床后仍不见局促。

放盘采2房间设计，间隔方正。

厨房配置齐全煮食设备及家电，如煮食炉及雪柜等。

450呎2房开则

由恒基发展的豫丰花园位于福亨村道，楼龄约20年，共有12座，提供超过1500个单位。住客会所提供户外游泳池、儿童游乐场、健身室等设施，迎合不同年龄喜好。住户每天可到附近的蓝地街市，购买新鲜食材。

出入方面，豫丰花园距离轻铁蓝地站约数分钟步程，往屯门市中心约需10分钟车程。

必睇靓位

近轻铁蓝地站

厅房四正实用，容易布置家具

内附有雅致装修

设住客会所，设施多元

放盘单位资料

物业名称：豫丰花园

地址：屯门福亨村路8号

楼龄：20年

单位：2座中层G室

实用面积：450方呎

间隔：2房

叫价：409.5万

呎价：9100元

代理行：中原地产