上水歌赋岭 浅调厅堂时尚雅致 静赏翠绿山景

上水古洞洋房屋苑歌赋岭，被翠绿环绕，毗邻香港哥尔夫球会等私人会所。今日精选歌赋岭冬青径单号屋，实用面积1423方呎，3房1套间隔，全屋靓装修，向南靓方位，洋房外连逾940方呎花园，园内设有凉亭，打造优美户外空间。

歌赋岭由中国海外发展，位于粉锦公路338号，由253幢花园别墅组成，包括独立屋及半独立屋。

今日参观歌赋岭冬青径单号屋，楼高3层，实用面积1423方呎，地下主要为客饭厅所在，厅堂楼底特高，配上一列落地玻璃设计，尽显空间感。

客厅采用浅绿色调为主，摆放了2组长沙发，周围摆放多个盆栽点缀。饭厅主角是长形云石面餐桌，配搭6张餐椅，天花上挂有特色吊灯，旁有多组木制收纳柜储放餐具等物品。

1423呎3房1套开则

客厅堂设玻璃趟门将自然光映入室内，一室光猛开扬，外连944方呎花园，花园建有凉亭，可考虑摆放烧烤设备等。

洋房为3房1套间隔，主人套房摆放大床等家具后，活动空间仍阔落，设阔玻璃透光，外接露台，将翠绿山峦引入房间，睡眠环境宁静清爽。另外一间房现时亦作寝室，靠玻璃旁订造地台床连书桌。最上层设天台，主要望附近翠绿内园及山景。

歌赋岭住客会所，提供网球场、卡拉OK室及烧烤场等设施。此外，设有住客专车前往港铁粉岭站，车程约10分钟，附近设购物商场，满足住客日常生活所需。

必睇靓位

3层洋房，3房1套

向南靓方位

连944方呎花园

提供车位