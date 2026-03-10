Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西贡湾景小筑 高旷巨厅独特奢华 尽览山海双景

更新时间：15:27 2026-03-10 HKT
发布时间：15:27 2026-03-10 HKT

西贡清水湾环境怡人，有人有水，生活相当悠闲。今日精选区内低密度洋房屋苑湾景小筑，市场正有5房5浴洋房放盘，实用面积3051方呎，客饭厅采错层设计，可享海景与山峦绿意，市场有少。

湾景小筑位于清水湾道231号，由6座洋房组成，提供室外泳池等设施。今日介绍该项目其中一座放盘花园洋房，特别有车库，可泊4车，方便自驾出入。马上走入屋，

客饭厅空间宽敞且楼底极高，宛如一张纯白画布，等待追求独特设计的您来精心塑造。

西贡湾景小筑现有5房5浴靓装大屋放售，实用面积3051方呎，最新叫价6250万。
西贡湾景小筑现有5房5浴靓装大屋放售，实用面积3051方呎，最新叫价6250万。
天台空间开阔，全方位饱览山海美景。
天台空间开阔，全方位饱览山海美景。
饭厅摆放了圆形饭桌，旁为特大玻璃，窗外是山海美景。
饭厅摆放了圆形饭桌，旁为特大玻璃，窗外是山海美景。
洋房共有5间大睡房，图中寝室空间宽阔，与海为伴。
洋房共有5间大睡房，图中寝室空间宽阔，与海为伴。

5房5浴连车库

由于客饭厅采错层式设计，两厅可享有无尽海景，饭厅摆放大型圆形饭桌，配搭6张餐椅，旁为特大玻璃窗，窗外是山海美景，仿佛走进海景餐厅，用餐格调高雅。

客厅采用奶油色调，主墙采用镜面装饰，并装有欧式壁炉，前方有丝绒材质沙发，低调奢华气派尽现。客厅设落地玻璃采纳日光，推开趟门出露台，前迎无敌海景。

此外，厨房可直接通往露台及园，背靠葱郁绿意，屋主可在园内种植各类盆栽。洋房共有5间大睡房，参观其中一间套房，主色调墙身配上桃色系家具，加上碧蓝海景，令人全面放松， 好好休息。

位置上，湾景小筑周边有大学、国际学校、商场、海滩及行山径等。由湾景小筑驾车出发，在清水湾道路口可选择不同道路出市区及港铁站；另经影业路和坑口道可前往将军澳或坑口；经清水湾道则可前往匡湖居及西贡市中心。

必睇靓位

独立海景洋房

附私家大花园

客饭厅可享海景

车库提供4个泊车位

放盘单位资料

物业名称：湾景小筑
地址：西贡清水湾道231号
楼龄：38年
单位：洋房
实用面积：3051方呎，另有花园及天台
间隔：5房5浴连2工人房
叫价：6250万元
呎价：20485元 
代理行：OKAY.com屋企

