筲箕湾峻峰花园 米白大厅洋溢温馨 港铁站近咫尺

峻峰花园为港铁筲箕湾站上盖屋苑，附近亦设有巴士总站及电车总站，拥有完善交通配套。是日为大家介绍当中的B座低层5室，实用面积594方呎，为3房间隔，干净企理，厅大房大。

进入单位，即见大厅空间宽敞，间隔实用，易于摆放家私。客厅有L形三人座沙发，并设有挂墙电视，上方挂有画作，一旁有大窗能饱览开扬楼景。饭厅紧邻厨房，有置四人饭桌，半开放式厨房有U形上下厨柜，备餐台面空间充足，另提供许多空间放置厨具用品。

594呎3房间隔

单位间隔为3房，主人房靠窗置床，房内有一扇大窗以及一个小窗，一室通透明亮。

筲箕湾峻峰花园，楼龄约37年，共5座大厦组成，主要提供2房及3房单位，屋苑邻近筲箕湾东大街、筲箕湾街市，以及筲箕湾广场等，住客衣食住行一应俱全。

必睇靓位

港铁筲箕湾站上盖，交通方便

开放式厨房设计

厅房备多窗，通透明亮

筲箕湾东大街近在咫尺

放盘单位资料

物业名称：峻峰花园

地址：筲箕湾宝文街1号

楼龄：37年

单位：B座低层5室

实用面积：594方呎

间隔：3房

叫价：780万元

呎价：13131元

代理行：中原地产