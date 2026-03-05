Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

筲箕湾峻峰花园 米白大厅洋溢温馨 港铁站近咫尺

笋盘推介
更新时间：17:31 2026-03-05 HKT
发布时间：17:31 2026-03-05 HKT

峻峰花园为港铁筲箕湾站上盖屋苑，附近亦设有巴士总站及电车总站，拥有完善交通配套。是日为大家介绍当中的B座低层5室，实用面积594方呎，为3房间隔，干净企理，厅大房大。

进入单位，即见大厅空间宽敞，间隔实用，易于摆放家私。客厅有L形三人座沙发，并设有挂墙电视，上方挂有画作，一旁有大窗能饱览开扬楼景。饭厅紧邻厨房，有置四人饭桌，半开放式厨房有U形上下厨柜，备餐台面空间充足，另提供许多空间放置厨具用品。

594呎3房间隔

单位间隔为3房，主人房靠窗置床，房内有一扇大窗以及一个小窗，一室通透明亮。

筲箕湾峻峰花园，楼龄约37年，共5座大厦组成，主要提供2房及3房单位，屋苑邻近筲箕湾东大街、筲箕湾街市，以及筲箕湾广场等，住客衣食住行一应俱全。

必睇靓位

港铁筲箕湾站上盖，交通方便

开放式厨房设计

厅房备多窗，通透明亮

筲箕湾东大街近在咫尺

放盘单位资料

物业名称：峻峰花园 
地址：筲箕湾宝文街1号
楼龄：37年
单位：B座低层5室
实用面积：594方呎
间隔：3房
叫价：780万元
呎价：13131元 
代理行：中原地产

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
12小时前
01:11
粉锦公路绿的迎头撼夹斗货车 的士司机女乘客被困 送院双亡
突发
4小时前
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
01:58
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
政情
8小时前
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
4小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
时事热话
6小时前
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
影视圈
9小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
7小时前
钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟
钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟
影视圈
6小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
2026-03-04 16:14 HKT