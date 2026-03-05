筲箕湾峻峰花园 米白大厅洋溢温馨 港铁站近咫尺
更新时间：17:31 2026-03-05 HKT
峻峰花园为港铁筲箕湾站上盖屋苑，附近亦设有巴士总站及电车总站，拥有完善交通配套。是日为大家介绍当中的B座低层5室，实用面积594方呎，为3房间隔，干净企理，厅大房大。
进入单位，即见大厅空间宽敞，间隔实用，易于摆放家私。客厅有L形三人座沙发，并设有挂墙电视，上方挂有画作，一旁有大窗能饱览开扬楼景。饭厅紧邻厨房，有置四人饭桌，半开放式厨房有U形上下厨柜，备餐台面空间充足，另提供许多空间放置厨具用品。
594呎3房间隔
单位间隔为3房，主人房靠窗置床，房内有一扇大窗以及一个小窗，一室通透明亮。
筲箕湾峻峰花园，楼龄约37年，共5座大厦组成，主要提供2房及3房单位，屋苑邻近筲箕湾东大街、筲箕湾街市，以及筲箕湾广场等，住客衣食住行一应俱全。
必睇靓位
港铁筲箕湾站上盖，交通方便
开放式厨房设计
厅房备多窗，通透明亮
筲箕湾东大街近在咫尺
放盘单位资料
物业名称：峻峰花园
地址：筲箕湾宝文街1号
楼龄：37年
单位：B座低层5室
实用面积：594方呎
间隔：3房
叫价：780万元
呎价：13131元
代理行：中原地产
