Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗流浮山鳌磡村屋银主盘820万推拍 减价80万「翻叮」低银行估值24%

笋盘推介
更新时间：14:18 2026-02-22 HKT
发布时间：14:18 2026-02-22 HKT

元朗流浮山环境清幽，靠近深圳湾海岸，亦是海鲜的盛产地，区内鳌磡一幢村屋银主盘，早前开价900万推拍，现减价至820万再推拍，较银行估价低逾24%，平均建筑呎价约3905元。

相关文章：粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站

忠诚拍卖行发言人表示，元朗鳌磡103号全幢村屋，建筑面积2100方呎，附连1300方呎花园，物业曾于2011年12月以540万成交，现时沦为银主盘，早前开价900万推拍，现减价80万至820万再推拍，较银行估价的1080万低260万或24%，建筑呎价约3905元，将于2月26日（四）拍卖，同场共有约36项物业可供竞投。

建筑面积2100呎 平均呎价3905元

该物业间隔四正实用，空间宽阔，2楼及3楼位置均设有露台，采光度十足。每间睡房均设有大型玻璃窗，将室外郊区美景尽收眼底。天台让住户更加亲近大自然。

该物业外望可远眺深圳湾一带，鳌磡距离深圳湾预计需时10至15分钟，内地工作或喜欢到内地游玩的住户，属贴心之选。

流浮山属72校网，学校选择多，虽然并非名校网，但不乏出色地区名校，例如伊利沙伯中学旧生会小学、东华三院李东海小学等，25间小学中有4间设联系中学，包括与元朗区名校天主教崇德英文书院联系的天水围天主教小学。

中学校网为元朗区，区内中学特色多元，包括有新界乡议局元朗区中学、元朗信义中学、基督教香港信义会元朗信义中学及赵聿修纪念中学，均为位列全港百大的英文中学。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
20小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
18小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
3小时前
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
22小时前
04:08
星岛申诉王｜香港山野悲歌 飞鹅山执避孕套+2000支烟头 净山义工：心痛香港
申诉热话
3小时前
财政预算案．前瞻︱电动车「一换一」计划取消？1月登记数字暴升 议员业界吁勿一刀切
政情
4小时前
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
影视圈
15小时前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 关焯照：15%押注Alphabet｜百万仓
拥100万资金买股好过买楼 关焯照看好银行及地产股 15%押注一只AI股｜百万仓
投资理财
5小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT