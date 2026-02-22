元朗流浮山鳌磡村屋银主盘820万推拍 减价80万「翻叮」低银行估值24%

元朗流浮山环境清幽，靠近深圳湾海岸，亦是海鲜的盛产地，区内鳌磡一幢村屋银主盘，早前开价900万推拍，现减价至820万再推拍，较银行估价低逾24%，平均建筑呎价约3905元。

忠诚拍卖行发言人表示，元朗鳌磡103号全幢村屋，建筑面积2100方呎，附连1300方呎花园，物业曾于2011年12月以540万成交，现时沦为银主盘，早前开价900万推拍，现减价80万至820万再推拍，较银行估价的1080万低260万或24%，建筑呎价约3905元，将于2月26日（四）拍卖，同场共有约36项物业可供竞投。

建筑面积2100呎 平均呎价3905元

该物业间隔四正实用，空间宽阔，2楼及3楼位置均设有露台，采光度十足。每间睡房均设有大型玻璃窗，将室外郊区美景尽收眼底。天台让住户更加亲近大自然。

该物业外望可远眺深圳湾一带，鳌磡距离深圳湾预计需时10至15分钟，内地工作或喜欢到内地游玩的住户，属贴心之选。

流浮山属72校网，学校选择多，虽然并非名校网，但不乏出色地区名校，例如伊利沙伯中学旧生会小学、东华三院李东海小学等，25间小学中有4间设联系中学，包括与元朗区名校天主教崇德英文书院联系的天水围天主教小学。

中学校网为元朗区，区内中学特色多元，包括有新界乡议局元朗区中学、元朗信义中学、基督教香港信义会元朗信义中学及赵聿修纪念中学，均为位列全港百大的英文中学。