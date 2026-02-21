荔枝角开扬翠景1150万放盘 邻近美孚站 享向南靓方位 内附家私装修｜笋盘

荔枝角屋苑盈晖台，基座设商场及巴士总站。今日带大家参观屋苑2座低层D室，实用面积761方呎，3房1套间隔，内附家私装修，向南靓方位，望开扬翠景，现以1150万放盘，实用呎价约15112元。

踏入单位，即见饭厅，放置四人餐桌，可让一家在此一同进餐。客厅摆放L形沙发，一旁阔窗饱览周边绿化景及美孚新邨，景致开扬。厨房近大门，有U形上下厨柜，提供足够备餐空间，让住客享受生活。

761方呎3房1套

单位间隔为3房1套，进入主人房，房内靠窗放置双人床，亦有大窗，室内光线充沛。浴室以黑白色为主调，有透气窗有助空气流通。

盈晖台楼龄约24年，共3座大厦，提供约696个单位。屋苑基座设巴士总站，提供多条巴士及小巴路线，亦可步行约5分钟到港铁美孚站。另外，项目基座设盈晖荟商场，亦可到美孚新邨内的商场及街市采购。

必睇靓位

基座设商场及巴士总站

内栊附有雅致装修

3房1套间隔，厅房实用

向南方，靓方位

放盘单位资料

物业名称：盈晖台

地址：景荔径8号

楼龄：24年

单位：2座低层D室

实用面积：761方呎

间隔：3房1套

叫价：1150万元

呎价：15112元