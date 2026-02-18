南区赤柱村道50号 宽敞巨厅通透自然 附设花园天台

赤柱，是港岛南区著名豪宅地段，山海环抱，好好享受放慢步伐生活。马上介绍精选的3层高洋房放盘，位于赤柱村道50号，实用面积2725方呎，全屋精致靓装，加上3房3套设计，更可于私家花园及天台，将生活延至户外。

赤柱村道50号龄约14年，提供12座洋房，邻近赤柱正滩泳滩。今日参观赤柱村道50号单号屋，楼高3层，地下主要为客饭厅及厨房所在，洋房楼底特高，备有华丽靓装。

2725呎3房3套设计

客厅设落地玻璃，全屋明亮，并连接前花园，在此栽种植物最合适不过。1楼则设有2间套房，中间有一个偏厅连接，当中向赤柱村道方向的房间有一个特一个特大露台。

2楼全层为主人套房，房间空间开阔，内有衣帽间，及巨无霸级主人浴室，住客闲时步出特大露台，可欣赏赤柱万家灯火，并遥望优美大潭湾及赤柱湾海景。

必睇靓位

全屋3套房华丽装修

附连花园及天台

览赤柱万家灯火，遥望大潭湾

约5分钟步程到赤柱大街

放盘单位资料

物业名称：赤柱村道50号

地址：赤柱村道50号

楼龄：14年

单位：单号洋房

实用面积：2725方呎

735方呎(花园)

548方呎(天台)

间隔：3套房

叫租：21万元

呎租：77元

代理行：利嘉阁地产

电话：9282 3230(余先生)

*相片由代理行提供