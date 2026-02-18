Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南区赤柱村道50号 宽敞巨厅通透自然 附设花园天台

笋盘推介
更新时间：06:00 2026-02-18 HKT
发布时间：06:00 2026-02-18 HKT

赤柱，是港岛南区著名豪宅地段，山海环抱，好好享受放慢步伐生活。马上介绍精选的3层高洋房放盘，位于赤柱村道50号，实用面积2725方呎，全屋精致靓装，加上3房3套设计，更可于私家花园及天台，将生活延至户外。

赤柱村道50号龄约14年，提供12座洋房，邻近赤柱正滩泳滩。今日参观赤柱村道50号单号屋，楼高3层，地下主要为客饭厅及厨房所在，洋房楼底特高，备有华丽靓装。

2725呎3房3套设计

客厅设落地玻璃，全屋明亮，并连接前花园，在此栽种植物最合适不过。1楼则设有2间套房，中间有一个偏厅连接，当中向赤柱村道方向的房间有一个特一个特大露台。

2楼全层为主人套房，房间空间开阔，内有衣帽间，及巨无霸级主人浴室，住客闲时步出特大露台，可欣赏赤柱万家灯火，并遥望优美大潭湾及赤柱湾海景。

必睇靓位

全屋3套房华丽装修
附连花园及天台
览赤柱万家灯火，遥望大潭湾
约5分钟步程到赤柱大街

放盘单位资料

物业名称：赤柱村道50号
地址：赤柱村道50号
楼龄：14年
单位：单号洋房
实用面积：2725方呎
                    735方呎(花园)
                     548方呎(天台)
间隔：3套房
叫租：21万元
呎租：77元
代理行：利嘉阁地产
电话：9282 3230(余先生)
*相片由代理行提供

 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
影视圈
16小时前
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
时事热话
16小时前
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
影视圈
10小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
18小时前
初一福利热辣辣｜「麦明诗哎呀大嫂」骚喷血上围  前TVB咪神俯身晒胸  视后港姐加入战团
初一福利热辣辣｜「麦明诗哎呀大嫂」骚喷血上围  前TVB咪神俯身晒胸  视后港姐加入战团
影视圈
11小时前
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
投资理财
19小时前
TVB「上位女神」东铁搭霸王车遭断正 回家吃团年饭坐头等被查飞 自爆丑怪经历：我冇面见人
TVB「上位女神」东铁搭霸王车遭断正 回家吃团年饭坐头等被查飞 自爆丑怪经历：我冇面见人
影视圈
14小时前
央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌
央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌
即时中国
21小时前
新年北上避开高峰！3招实时睇深圳8大口岸出入境人流 福田/莲塘/罗湖/深圳湾口岸开放时间一文睇
新年北上避开高峰！3招实时睇深圳8大口岸出入境人流 福田/莲塘/罗湖/深圳湾口岸开放时间一文睇
旅游
19小时前
41岁前TVB「一线花旦」独行花市被赞嫩口 面上一部位「怪异」惹议 影后夫妇竟冇人认出？
41岁前TVB「一线花旦」独行花市被赞嫩口 面上一部位「怪异」惹议 影后夫妇竟冇人认出？
影视圈
10小时前