西贡御采·河堤 高旷大厅展现空间 附设花园泳池

更新时间：17:19 2026-02-17 HKT
发布时间：17:19 2026-02-17 HKT

西贡南围洋房屋苑御采．河堤，四周被翠绿山峦环抱，私隐度十足。今日精选屋苑一座靓装洋房，实用面积2140方呎，3房2套间隔，最大卖点是连逾1800呎泳池花园，日日过着如度假般生活。

2140呎3房双套开则

御采．河堤位于西贡南围，由7座洋房组成，屋苑以高科技智能及保安严密作为卖点。马上带大家参观御采·河堤其中一间洋房放盘，步入大屋，即感受到特高楼底之气派，客饭厅以数步楼梯分隔，整个空间以浅色调为主，配上吊灯及云石等元素点缀，整体高雅亮丽。

饭厅摆放长形饭桌，配搭6张灰色餐椅，天花挂有特色吊灯，塑造出优雅用餐空间。饭厅一隅设西式厨房连吧枱，随时在家小酌或叹咖啡。移至独立厨房，提供多组厨柜，并装有全套煮食设备，厨房外接后花园。

从饭厅数步梯级往客厅，空间设订造浅色云石主墙，配上同色系小茶几及弧形深蓝色沙发，设计大气讲究。客厅设玻璃趟门连接前花园，花园内有长形泳池。往上一层便是寝区，采3房2套间隔，主人套房空间开阔，采温馨舒适的木系设计为主，备有特大订造衣柜收纳四季衣物，房间外连赏景露台。屋主将其中一间房作小朋友睡房，房间放置了定造儿童睡床，设书桌及书架，方便子女在家学习。

另外，洋房提供2个泊车位，由屋苑出发，自驾往附近的匡湖居商场不用5分钟车程，另外，大概10分钟至15分钟可达将军澳市中心。

必睇靓位

附连私家泳池花园
全屋楼底特高，配以落地玻璃
3房2套，起居空间偌大
可望翠绿山景

放盘单位资料

物业名称：御采·河堤
地址：西贡南围路500号
楼龄：17年
单位：洋房
实用面积：2140方呎
  　　　      1887方呎(花园)
间隔：3房2套
叫价：3900万
呎价：18224元
代理行：中原地产
电话：6607 0787(陈先生)
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

