Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

薄扶林贝沙湾 宽敞巨厅通透亮丽 细赏无垠海景

笋盘推介
更新时间：17:14 2026-01-28 HKT
发布时间：17:14 2026-01-28 HKT

位于薄扶林地标豪宅贝沙湾，前望无际海景，四周环境宁静优雅。今天精选该屋苑高层A室，实用面积1955方呎，3房2套设计，饱览无敌海景。

甫入单位，即见大厅十分宽敞，地面铺设云石瓷砖，亦有齐全时尚家私布局，用色别有格调，饭厅置有六人长形玻璃餐桌，并有2个大储物柜可供存放物品，同时于墙上挂有画作，别具特色。两厅区分明确，客厅有L形沙发，前方则为茶几，并有挂墙电视，空间实用。

客厅设有落地玻璃趟门，踏出露台，已放置户外座椅连茶几组合，日常在此一边叹茶，一边欣赏海景，微微海风，惬意十足。

1955呎3房2套设计

放盘设计为3房2套，主人房于房间正中置可三边落床的双人床，亦有书桌，另外亦有弧形落地玻璃窗可望海景。浴室为云石装潢，洁白明亮，提供浴缸、地柜等。特大厨房设有上下厨柜，提供储物空间储放厨房用品，中央设有中岛柜，提供嵌入式红酒柜。

贝沙湾分期发展，提供超过2700个单位，住客会所提供网球场、电影院、泳池、宴会厅、健身室等设施。

必睇靓位

可享全海美景

3房2套大户间隔

连1车位放售

邻近数码港商场

放盘单位资料

物业名称：贝沙湾
地址：贝沙湾道38号
楼龄：21年
单位：2期高层A室
实用面积：1955方呎
间隔：3房2套
叫价：7600万元（连1车位）
呎价：38875元
代理行：中原地产
电话：5688 1441 (赵小姐)
相片由代理行提供

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online
陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online
政情
5小时前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
20小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
4小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
2026-01-27 18:37 HKT
80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁
80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁
影视圈
9小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
4小时前
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
影视圈
8小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
00:42
黄金赌局爆煲｜深圳「杰我睿」传走数百亿 官方：负责人正沟通兑付︱有片
湾区时事
7小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
2026-01-27 12:28 HKT