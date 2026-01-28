薄扶林贝沙湾 宽敞巨厅通透亮丽 细赏无垠海景
更新时间：17:14 2026-01-28 HKT
位于薄扶林地标豪宅贝沙湾，前望无际海景，四周环境宁静优雅。今天精选该屋苑高层A室，实用面积1955方呎，3房2套设计，饱览无敌海景。
甫入单位，即见大厅十分宽敞，地面铺设云石瓷砖，亦有齐全时尚家私布局，用色别有格调，饭厅置有六人长形玻璃餐桌，并有2个大储物柜可供存放物品，同时于墙上挂有画作，别具特色。两厅区分明确，客厅有L形沙发，前方则为茶几，并有挂墙电视，空间实用。
客厅设有落地玻璃趟门，踏出露台，已放置户外座椅连茶几组合，日常在此一边叹茶，一边欣赏海景，微微海风，惬意十足。
1955呎3房2套设计
放盘设计为3房2套，主人房于房间正中置可三边落床的双人床，亦有书桌，另外亦有弧形落地玻璃窗可望海景。浴室为云石装潢，洁白明亮，提供浴缸、地柜等。特大厨房设有上下厨柜，提供储物空间储放厨房用品，中央设有中岛柜，提供嵌入式红酒柜。
贝沙湾分期发展，提供超过2700个单位，住客会所提供网球场、电影院、泳池、宴会厅、健身室等设施。
必睇靓位
可享全海美景
3房2套大户间隔
连1车位放售
邻近数码港商场
放盘单位资料
物业名称：贝沙湾
地址：贝沙湾道38号
楼龄：21年
单位：2期高层A室
实用面积：1955方呎
间隔：3房2套
叫价：7600万元（连1车位）
呎价：38875元
代理行：中原地产
电话：5688 1441 (赵小姐)
相片由代理行提供
