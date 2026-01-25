屯门爱琴湾复式银主盘 开拍价598万 低银行估值20%

屯门位处新界西北部，拥有美丽平静的田园和海滨，区内爱琴湾一个银主盘，开拍价598万，较银行估价低20%，平均呎价约5316元。

平均呎价5316元

环亚拍卖行发言人表示，屯门爱琴湾9楼G室复式户，面积1125方呎，3房1套间隔，物业属银主盘，开拍价598万，较银行估价的750万低152万或20%，平均呎价约5316元，将于1月27日（二）拍卖，同场共有约62项物业可供竞投。

爱琴湾位于小榄青发街2号，2004年12月开始入伙，共设有1座以及8间洋房，合共提供90伙，面积由469方呎至1395方呎。屋苑会所设施齐全，设有健身室、游戏室、室外泳池、儿童嬉水池等。另外，该屋苑交通尚算方便，邻近港铁三圣总站。

区内不乏优质学校

小学校网为71，区内不乏优质热门学校，其中顺德联谊总会何日东小学、顺德联谊总会胡少渠纪念小学及顺德联谊总会李金小学设有联系中学，深受家长欢迎。

中学校网为屯门区，区内不少中学设多元化课程与课外活动，另外亦注重创新科技与电子学习，在不同层面训练及培养学生。其中保良局百周年李兆忠纪念中学、屯门官立中学和仁爱堂田家炳中学，亦属著名中学，深受家长客欢迎。

兴汉大厦银主盘开拍价590万

北角旧区交通方便，配套齐全，食肆、商舖种类繁多，衣食住行样样方便，区内兴汉大厦一个银主盘，开拍价590万，较银行估价低近10%，平均呎价11706元。

较银行估价低65万

忠诚拍卖行发言人表示，北角兴汉大厦16楼C室银主盘，面积约504方呎，2房间隔，开拍价590万，较银行估价的655万低65万或10%，平均呎价11706元，将于1月28日（三）拍卖，同场共有约17项物业可供竞投。

位于北角英皇道26至36号的兴汉大厦，1986年开始入伙，提供227伙，面积由335方呎至943方呎。该屋苑位处黄金地段，前往港铁天后站仅需5分钟内路程，另外亦邻近天后站公共运输交会处，提供多条巴士及小巴路线，前往香港各区。

小学校网为14，学校平均质素不俗，亦有不少全港头一二百名小学，属实而不华的「贴地」校网，其中沪江小学、圣公会圣米迦勒小学、北角卫理小学为东区知名学校，北角官立小学更是位于楼盘隔壁。

中学校网为东区，可说是名校云集的校网，区内名校均以英文为主要教学语言，有助培养学生两文三语水平。其中亦不乏传统名校，庇理罗士女子中学、张祝珊英文中学、圣马可中学均为区内数一数二校所。

北角兴汉大厦

北角兴汉大厦一个银主盘，面积约504方呎。

单位2房间隔。

单位开拍价590万元，较银行估价低65万元或10%。

屯门嘉福里全幢开拍价950万

黄开基拍卖行发言人表示，屯门嘉福里双号全幢，每层约700方呎，建筑面积共约2,100方呎，属业主盘，开拍价950万元，较银行估价1200万元低250万元或约21%，建筑呎价约4,524元，将于1月28日（周三）拍卖，同场共有约19项物业可供竞投。上述物业连约推出，现时月租6万元，若以开拍价计算，料回报约7.5厘。

屯门嘉福里双号全幢。

单位每层约700方呎，建筑面积共约2,100方呎，属业主盘。

单位开拍价950万元，较银行估价1200万元低250万元或约21%。

