西营盘兆安大厦 修长大厅时尚格调 徒步达港铁站

笋盘推介
更新时间：18:03 2026-01-20 HKT
发布时间：18:03 2026-01-20 HKT

西营盘兆安大厦毗邻港铁西营盘站，交通网络完善。今日介绍一个充满纽约曼哈顿风格的阁楼式翻新单位，坐落高层，实用面积726方呎，2房1浴设计，叫租35000元。

单位现代工业风设计，融合纽约阁楼元素，别具个性。甫入屋即见开放式客饭厅，墙身特别以红砖设计，配搭特色灯具与订制家私，营造出时尚而不失温度的居住氛围。大窗设计引入充足自然光，日间明亮通透，提升整体生活质素。

726呎2房间隔

单位设有2房，以玻璃门分隔，主人房可轻松摆放双人床及衣柜。厨房为单位一大亮点，配备宽敞中岛及齐全家电，无论日常煮食或朋友聚会皆相当实用。浴室同样经过翻新，设计简洁俐落，干湿分离。

兆安大厦设2座，周边社区融合传统本地文化与新派生活风格，深受外籍人士及专业人士欢迎。区内生活配套成熟，附近设有多间超市、咖啡店、特色餐厅及酒吧，日常所需一应俱全。

必睇靓位

邻近西营盘站，交通便捷

纽约曼哈顿风格新装潢放盘

高层放盘，2房1浴

开放式厨房

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

