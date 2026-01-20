Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大角咀柏景湾 时尚巨厅优雅格调 罕有海景复式

笋盘推介
更新时间：17:56 2026-01-20 HKT
发布时间：17:56 2026-01-20 HKT

「奥运三宝」之一的大角咀栢景湾，大型商场奥海城及交通运输总站近在咫尺。今日为大家介绍一伙矜贵海景复式租盘，实用面积1777方呎，为5房另连工人房，全屋豪华装修，设有落地大窗，单位向南，可饱览环迥海景。

复式下层主要为客厅、饭厅、厨房及书房，推开大门，巨型厅堂映入眼帘，采黑白灰色系配搭原木色为主，营造现代型格家居。

客饭厅设多面落地玻璃，从饭厅外望景观相当开扬，向南方，近为屋苑内园泳池，远为新油麻地避风塘及昂船洲一带海景。

1777呎5房连工人房

复式上层为4间睡房，主人套房对正海景，提供睡床订造电视收纳柜等，特高楼底设螺旋楼梯连接阁楼，可作衣帽间使用。

栢景湾由共9座呈L形兴建排列，分为2期发展，分别名为栢景湾及帝栢海湾，供应逾2900伙，楼龄约24年。

必睇靓位

市区罕有复式大户

邻近奥运站及奥海城

时尚靓装，5房连工人房

望新油麻地避风塘

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
23小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
9小时前
搜救人员在现场找寻失踪直升机。请者提供图片
01:00
日本阿苏火山直升机失踪现场照片曝光 香港游客：天气多云或影响能见度
即时国际
1小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
2026-01-19 17:51 HKT
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
5小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
01:19
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
9小时前
02:04
饮用水风波｜政府撤回陈嘉信授勋 回归至今12人遭「搣柴」 许仕仁勋衔最高（附名单）
政情
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
7小时前
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
即时娱乐
6小时前