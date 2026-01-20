大角咀柏景湾 时尚巨厅优雅格调 罕有海景复式

「奥运三宝」之一的大角咀栢景湾，大型商场奥海城及交通运输总站近在咫尺。今日为大家介绍一伙矜贵海景复式租盘，实用面积1777方呎，为5房另连工人房，全屋豪华装修，设有落地大窗，单位向南，可饱览环迥海景。

复式下层主要为客厅、饭厅、厨房及书房，推开大门，巨型厅堂映入眼帘，采黑白灰色系配搭原木色为主，营造现代型格家居。

客饭厅设多面落地玻璃，从饭厅外望景观相当开扬，向南方，近为屋苑内园泳池，远为新油麻地避风塘及昂船洲一带海景。

1777呎5房连工人房

复式上层为4间睡房，主人套房对正海景，提供睡床订造电视收纳柜等，特高楼底设螺旋楼梯连接阁楼，可作衣帽间使用。

栢景湾由共9座呈L形兴建排列，分为2期发展，分别名为栢景湾及帝栢海湾，供应逾2900伙，楼龄约24年。

必睇靓位

市区罕有复式大户

邻近奥运站及奥海城

时尚靓装，5房连工人房

望新油麻地避风塘