北角宝马山花园 浅调长厅亮丽舒适 俯瞰城市盛景

北角半山豪宅宝马山花园，粉红色外墙，是区内地标著名豪宅屋苑，背靠赛西湖公园，环境宁静清新。今日为大家推荐屋苑3房1套单位，实用面积844方呎，厅房四正，装潢讲究，保养良好，单位可享部分维港景致。

宝马山花园位于北角宝马山道，由14幢大楼依山而建，提供807个单位。今日介绍屋苑8座高层B室放盘， 实用面积844方呎，据悉，单位室内设计由名师主理。走进厅堂，见空间宽阔四正，内栊装潢采现代轻奢风，以浅色系为主调，透过欧式花线墙身，让此温暖之家在不知不觉间多了优雅氛围。

屋主将客饭厅分为左右两边，活动空间鲜明，饭厅最大视觉焦点是天花挂有精致吊灯，吊灯下有云石圆桌，6张绒餐椅围绕摆放，旁为特大窗户，打造明亮用餐环境；另一边的客厅则放置了 L形浅色沙发，前方为木制地柜，墙挂上大电视，自成一景。

844呎3房1套间隔

厅堂设有阔玻璃透光，从窗户近望为屋苑内园泳池，居高临下，可望北角市景，及部分维港景。放盘为3房1套间隔，所有房间均开则方正，主人套房沿用客厅设计主调，将睡床置中摆放后仍可三边落床，窗外可见少许海景。

浴室备有光洁浴具，采干湿分离设计，设窗户通风及排走湿气。

宝马山花园住客会所设备有动有静，提供健身室、泳池、网球场、羽毛球场等，亦提供住客穿梭巴士接驳港铁北角站及港铁铜锣湾站，方便住客出行。

必睇靓位

装潢讲究，室内设计由名师主理

3房1套设计

居高临下，享开扬景致

提供泳池及健身室等

放盘单位资料

物业名称：宝马山花园

地址：北角宝马山道1号

楼龄：34年

单位：8座高层B室

实用面积：844方呎

间隔：3房1套

叫价：1700万

呎价：20142元

代理行：世纪21日升地产

电话：6123 6527（谭小姐）