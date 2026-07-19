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宏福苑业主大会︱区议员称逐一核对5%业主身份不容易 政府情理兼备助顺利召开

政情
更新时间：18:23 2026-07-19 HKT
发布时间：18:23 2026-07-19 HKT

大埔宏福苑特别业主大会于今日（19日）上午11时举行。经民联大埔区议员罗晓枫向《星岛》表示，召开是次业主大会并不容易，需逐一核实要求召开大会的5%业主身份，亦要寻找能容纳过千人的场地，并有效通知全体宏福苑业主居民，同时需准备好会议文件，以及安排专业人士到场协助解答问题等，最终大会顺利举行，有赖民政的协调协助。

专业人士讲解 会议气氛良好

罗晓枫指，早上进场时登记秩序流畅，现场有工作人员、区议员及关爱队协助。他续称，会议期间整体气氛良好，业主代表就议程上所列的屋苑管理事项逐一讲解，并就个别专业范畴议题，邀请律师、测量师及保险业界人士说明，让大多数业主更了解屋苑的最新状况。他又指，只容许业主或获授权人士进场，是正确且符合建筑物管理条例做法，此安排有助互动问答环节中，让宏福苑居民能更理性地讨论屋苑管理事宜。

罗晓枫表示，四个用作举行业主大会的场地，均尽量邻近现时宏福苑居民暂住的中转屋区域，方便居民前往；同时，政府关爱队亦提供接驳巴士，接载业主往返会场与中转屋，可见政府在整个宏福苑安排中，展现以情理出发的原则。

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记者：黄子龙

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