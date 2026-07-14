港澳研究会宣讲︱王振民：香港国安立法全球最温和、讲法治 在西方国家「要敢反对国安就政治不正确」

全国港澳研究会今日（14日）在香港举办 「以⾼⽔平安全护航⾼质量发展 」专题宣讲会。全国港澳研究会会长邓中华致辞时表示，如今的香港已是名副其实的「安全港」，安全已成为香港发展的优势。本次宣讲会特别邀请全程参与起草香港国安法、并参与多部涉港白皮书起草工作的清华大学法学院王振民教授，以及全国港澳研究会副会长韩大元教授进行主题宣讲，期望透过专业解读，助力社会各界凝聚共识，以高水平安全护航高质量发展。

国港澳研究会会长邓中华。

邓中华表示，2019年10月中共十九届四中全会对坚持和完善「一国两制」制度体系作出全面部署，要求建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制。六年多来，香港国安法、《维护国家安全条例》等一系列法律相继出台，香港特区维护国家安全委员会、驻港国家安全公署等专门机构先后设立，香港维护国安工作取得历史性成就，发生历史性变革，呼吁社会各界把握国家「十五五」规划全面实施的机遇，在特区政府带领下，以高水平安全推动高质量发展。

全国港澳研究会副会长、清华大学法学院教授王振⺠。

王振民：维护国家安全法律体系必须随风险变化

全国港澳研究会副会长、清华大学法学院教授王振⺠表示，维护国家安全乃各国普遍惯例，相关立法与修法「只有进行时，没有完成时」，且当前全球处于百年未有之大变局，各国均持续强化自身国安机制，香港特区亦不例外。

王振⺠表示，美国自1789年宪法生效起，即将国家安全视为立国根本，宪法直接明定叛国罪，凸显其对国安的高度重视。两百余年来，美国不断完善国安法律，近年更趋泛化国安概念，直言若查阅美国国会网站，涉及「国家安全」的法规数量惊人，每年均有新立法或修法，加上总统行政命令，可谓多如牛毛。

他续指，从美国的国安立法发展显示，维护国家安全的法律体系必须随风险变化与实际需求不断调整，此乃各国共同课题，加强维护国家安全的法律制度和执行机制的建设是一个必答题，也是一个渐进的过程，「不是说一天就完成的一个动作。」

在西方国家「敢反对国家安全就是政治不正确 你就不要选举」

王振⺠表示，英国立法步伐明显加快，2016年通过《调查权力法》，被誉为该国史上最全面、最严格的监控立法；2023年推出全面的《国家安全法》；2025年又通过《恐怖主义（场所保护）法》，并正在审议《犯罪与治安法》及《国家安全（国家威胁）法案》。新加坡方面，王振⺠表示，该国继承了英国殖民时期的部分法律，近年更积极跟进全球强化国安立法的浪潮，去年修订刑法及食品安全相关法规。

综合比较三国经验，王振⺠表示，国家安全制度构建绝非一次性行为，而是持续发现漏洞、随时立法修法的动态过程，只有进行时，没有完成时。他强调行政机关主导，由于国家安全事务复杂且资讯有限，相关法案多由行政部门起草，立法机关予以配合，称「不是说不尊重议员的意见，他当然要听议员的意见。」但涉及国家安全的事情，极其复杂，每一个人掌握的信息都是有限的，所有这些国家都是行政机关起草，提出建议，那么立法机关是密切配合，笑言在这些国家「在西方国家安全问题上，你要敢反对，你就是政治不正确，就是你就不要选举了。」

立国安法均为防御性 有别于西方主动攻击型法律

王振⺠表示，与英美等国长达二三百年的安全立法历史相比，我国立法起步较晚、数量偏少，且均为防御性，即应对外部攻击时被动立法保护自身，有别于西方主动攻击型法律，「我们没有像这个西方国家出现这种情况，动辄动用军队，去开枪镇压，这是西方的惯例，我们是采取法治的方式。」

王指，近年来面临的国家安全风险挑战，特别是来自外部的遏制打压愈演愈烈，必须根据外部安全形势的变化和维护国家安全的实际需要，进一步完善相关的立法，用法律武装自己、保护自己。香港特区亦在中央主导下，从基本法到香港国安法，逐步筑牢维护国家安全的法律防线。

香港国安法是「全世界最温和、最讲法治、最保障人权自由」

王振⺠强调，国家安全乃各国头等大事，任何国家与地区皆将维护国家安全视为首要任务，透过立法、修法、释法及执法司法等手段，防止国家分裂、颠覆或遭受侵略，为国际通行惯例，具有普遍性。他续指，当前世界并不太平，全球约有58场战争正在进行，波及近60个国家，地缘冲突频发，霸权主义与强权政治威胁上升，大国博弈加剧，国际力量对比深刻调整，人类面临二战以来最严峻的挑战，各国因此加速国家安全立法，兼顾传统与非传统安全议题。

王振⺠又指，香港特区国安法体系属「最低程度」立法，既未泛化安全，亦未追求绝对安全。强调，香港的国安法是「全世界最温和、最讲法治、最保障人权自由」的立法，他引述美国前国务卿蓬佩奥曾公开表示，国际关系中「你要么坐在餐桌上，要么就是餐盘上的菜」，揭示强权逻辑。中国在1949年前曾沦为列强「盘中餐」，如今已站稳人类正义与历史正确一方，不屑于以剥削他国为代价换取席位。

王振⺠指，对比全球逾60个国家身处战乱，香港能享有安稳环境、优质会议设施与日常安全，实属难得。他续指，山河无恙、国泰民安并非理所当然，背后有无数人负重前行。安全如逆水行舟，不进则退，一旦失去难以复得，故维护国家安全需持续努力，共同为民族复兴贡献力量。

香港国安法立法过程注重人权保障 致力最大程度维护居民自由

宣讲会现场设问答环节，当中全国政协委员彭韵僖问及，与英美等国家的维护国家安全立法相比，香港国安立法有什么特点，关注香港国安法为何是全世界最温和、最讲法治、最保障人权自由的法律。王振⺠表示，新加坡的国家安全机构若怀疑某人触犯国安相关罪行，可在未经法官或法院审理的情况下，直接将当事人羁押两年，且期限可延长，并无次数限制。相比之下，香港的立法过程注重人权保障，致力于最大程度维护居民自由。若将全球各国的国安法律进行划分，美国与英国被认为属于最严厉的级别。

王振⺠表示，自2020年香港国安法生效至今年4月，因危害国家安全犯罪被捕人数为394人，其中208人被检控，180人被定罪。他与2011年英国伦敦暴乱进行对比，伦敦暴乱仅持续5天，却有逾3000人被起诉，逾2000人被定罪，最重刑期达30年，且造成5人死亡；而香港2019年修例风波虽持续7个月，但在执法过程中无人死亡。

对于香港180名被定罪者，王振⺠直言「大家感觉这180个人有冤枉他们吗？哪一个被定罪的不是铁证如山的？不是经过香港法庭有些长达一年多的这个诉讼程序，每一个证据都在法庭上被检视，你再看看其他国家危害国家安全的案子，他是怎么处理的，怎么可能会搞100多天给你审啊？」

全国港澳研究会副会长、中国人民大学法学院教授韩⼤元。

韩大元：中国在安全、发展与自由之间找到良好平衡

全国港澳研究会副会长、中国人民大学法学院教授韩⼤元表示，自己刚从拉丁美洲国家参与国际会议返港，指拉美当地治安不好，朋友说晚上六时半后不宜外出，甚至警告勿佩戴手表或携带手机，以策安全。他认为，资本需要稳定的市场预期与营商环境，缺乏安全只会窒碍投资，经济发展无从谈起，自由亦难以实现。

韩⼤元批评，部分国家打著「国家安全」旗号，公然违反国际法与法治原则，甚至对主权国家发动战争或实施长臂管辖，严重背离其宪法精神。另一些国家则在冲突中无视国际人道法，伤及平民甚至儿童，违反人类文明底线。他强调，仅追求自身绝对安全，只会导致全球动荡，而中国则在安全、发展与自由之间找到了良好平衡。

韩续指出，国安法实施六年来的经验充分说明，香港国安法维护了宪法和基本法确立的特别行政区宪制秩序，打击的只是极少数危害国家安全的违法犯罪分子。他强调，香港国安法就是保障人权的法律，只有国家安全得到有效保障的时候，香港居民才能享有安宁的生活。

全球投资者已将目光转向香港平安环境和良好营商氛围

韩⼤元指，「世界正义工程」法治指数排名，香港位列第六。在当前极端不稳定、不确定的国际秩序和地缘政治背景下，全球投资者已将目光转向香港平安的环境和良好的营商氛围。韩续表示，许多来过香港的外国朋友，或许先前对香港存在一些误解，但在实地走访交流之后，都会发现这是一个开放、包容、充满活力的香港。

他亦提及会议上与一位美国教授交流，过去曾对国安法有所批评，韩⼤元坦诚地跟这名美国教授说，「你看看你们美国的警察，对黑人集会、和平游行的黑人，以及在校园里就政治议题温和表达意见的大学生，是怎么对待的？再回看修例风波期间，香港警队和司法人员又是如何对待我们游行的大学生的？」

政府建议根据《国安条例》第110条订立附属法例，如行政长官根据《香港国安法》第47条或《国安条例》第115条发出证明书。韩大元认为，为了更好的平衡国家安全和人权保障，给当事人有一个稳定的预期，保护法律的安定性，而且明确的划定司法程序的边界，有助于在法治的框架内实现安全和自由。他续指，危害国家安全案件的风险并不只发生在实体犯罪行为的本身，如果相关问题完全按照一般案件的普通程序来处理，有可能忽略国家安全案件的特殊风险。

邓中华：当前香港国安领域仍面临复杂严峻的挑战

立法会议员李浩然问及为何特区政府还要制定一些与维护国家安全相关的附属法律？韩⼤元表示，法律要真正在实践中发展，那么需要不断的完善，在实践当中回应新情况、新问题，特别是人工智能的时代，很多国家安全的风险是想象不到的。

全国港澳研究会会长邓中华表示，宣讲以总体国家安全观为统领，紧扣统筹发展与安全的重大战略部署，立足香港迈入「由治及兴」新阶段，透彻阐释安全与发展的辩证统一关系。他相信与会者深刻认识到，维护高水平安全与推动高质量发展，是推进「一国两制」实践必须统筹兼顾的两件大事。香港国安法律体系衔接紧密、浑然一体，为保持香港长期繁荣稳定提供坚实法治保障，唯有持续补齐安全短板，方能为实现「由治及兴」创造稳定的发展环境。

邓中华表示，宣讲会清晰阐明香港国安法恪守的法治原则，明确行政长官负有维护国家安全的法定职责，并严格依据实体与程序规定履职。他强调，香港国安法已实现维护国家安全与保障新闻自由、保护外商投资环境的有机平衡、呼吁全体爱国爱港人士自觉将思想和行动统一到坚定维护行政主导体制、坚定支持行政长官及特区政府依法施政，合力守护香港的繁荣稳定与长治久安。

邓中华指，当前香港国安领域仍面临复杂严峻的挑战，斗争尖锐激烈，外部势力持续透过抹黑及非法制裁，企图危害国家安全，而窜逃海外的反中乱港分子，亦继续在美西方国家从事危害国家安全的活动。与此同时，香港亦有人借助民生公共事件，歪曲政策、煽动对立，甚至进行「软对抗」，手段层出不穷，对此社会必须保持高度警惕。

记者：黄子龙

摄影：汪旭峰