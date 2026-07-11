立法会首办运动日推广全民健身 议员分四队激战体验新兴运动

立法会首次举办的「立法会运动日」今日(11日)于九龙公园体育馆举行。政务司司长陈国基及立法会主席李慧琼等多位政界人士出席主礼。活动不仅邀请了多名本地顶尖运动员及教练参与，更安排了逾百名「共创明『Teen』计划」学员与议员同场切磋。会上设有多项传统及新兴运动体验，议员更分成四支队伍进行友谊赛，展现议事厅外的活力。

陈国基：运动助推社会活力 感谢议会就敏感法案建言

政务司司长陈国基致辞时表示，平日多在会议厅与议员见面，今日能携手推广全民运动是难得的机会。他指出，运动不仅能强身健体，更是社会活力的基石，有助减压及促进人际关系。特区政府一直致力推动体育普及化，鼓励市民每日运动半小时，并积极推广新兴运动，让不同年龄及体能的市民建立健康社区。

陈国基亦特别提到，今日超过100名「共创明『Teen』计划」的学员参与立法会运动日，让青年人在运动中学会交流并磨练自身。他最后强调，政府与议会合作无间，并特别感谢议员过去在多项敏感且困难的法案上提供宝贵意见，令政府发展更贴近民意，充分体现良性互动。

李慧琼：成立首支运动队 配合国家「体育强国」目标

立法会主席李慧琼在致辞中感谢立法会体育联谊小组成员的筹划，让构思化为现实，以及香港社会服务联会联络「共创明『Teen』计划」的学员参加立法会运动日，拉近议员与年青人的距离。她表示，议员平日在会议厅处理繁重事务，走入社区推广运动，体现议员职责，并确保大家能以最强健的体魄继续工作。她透露，立法会除延续传统的足球队外，更首度成立运动队，让不同运动兴趣的同事能落场交流。

李慧琼强调，体育能有效拉近社会各界的距离，今次活动体现了跨界别、跨世代的共融精神。她提到，配合国家十五五规划中提出建设「体育强国」的目标，香港社会大众及立法会都应身体力行予以支持。

议员分四队激战 齐推传统与新兴运动

立法会运动日除了鼓励青年参与，亦特别设立丰富的运动体验与竞技环节。场内设有多个体验区，让参加者试玩传统运动如乒乓球、羽毛球及手球，同时亦能体验近年大受欢迎的新兴运动，包括轻排球及匹克球（Pickleball），以迎合不同年龄及体能人士的需要。陈国基及李慧琼更在致辞后，一起体验场内的运动，与议员及年轻运动员共同享受体育乐趣。

活动的另一焦点，落在三场议员间的竞技邀请友谊赛。一众议员换上运动装束，在轻排球、乒乓球及羽毛球赛场上展开激烈比拼。参赛议员共分成了四支队伍，阵容各具特色。当中蓝队由民建联郑泳舜担任队长，绿队由体育、演艺、文化及出版界霍启刚领军，橙队由选委界姚柏良出任队长，而紫队则由民建联何俊贤担任队长。各队在场上互有攻守，气氛热烈，充分体现了「以运动会友」的精神。

记者、摄影：陈耀霆

