香港五年规划︱咨询文件分六大方向 涵盖北都发展、文体旅及民生发展等

政府开始为期两个月的香港首个五年规划公众咨询。咨询文件分为6个部分，包括加快北部都会区建设及推进其他地区空间规划、创新科技和产业发展、民生及社会发展及区域合作发展等。

以大学城为北都发展重要引擎

在加快北部都会区建设及推进其他地区空间规划部分，文件提到香港五年规划应以「规划先行、基建带动、产业导入、民生为本」为原则，透过北都建设、旧区更新、交通配套及智慧城市建设相互配合，促进产业、居住、休闲与公共服务的协调发展，建设更具活力和智能化的宜居城市。

行政长官李家超今日（15日）在社交平台发帖，强调编制首个五年规划是香港历史性的重要一步，意义重大，期望能广纳民意，全力为广大市民编制一份专属的五年规划。

李家超指，首个五年规划将让香港市民和社会各界在多个范畴受惠，包括持续巩固及提升香港在国际金融、航运、贸易及创科等领域的优势地位，加强建设国际航空枢纽，加快建设北部都会区，并致力打造国际高端人才集聚高地；协助香港抓紧更多国家战略和发展所带来的机遇，范畴涵盖人才需求、资金流动、产业发展、就业机会和个人发展空间等。

李家超又指，编制首个五年规划有助香港更好融入和服务国家发展大局，有利于「一国两制」的成功实践，让香港发挥内联外通的桥梁作用，推动高质量发展，让市民共享更多发展红利。

文件建议以大学城作为北都发展重要引擎，推动北都成为国际专上教育枢纽，支持本地院校、吸引其他海内外知名院校在大学城区设立或扩展校园和研究中心，以及提供其他配套和共用设施，提升香港教育科研国际声誉及扩大与世界各地的教育交流和合作。

文件亦建议创新科技驱动北都产业发展，透过北都的土地及空间优势，建设更完整的创科产业链，包括研发、试验、制造、展示及商业化平台。

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增公营房屋供应有序取缔㓥房 善用体育园办盛事

民生及社会发展方面，文件提到，香港五年规划应在维持社会稳定和提升公共服务效能的基础上，回应人力供应变化，以及经济、社会需求多元化等挑战，为市民提供更全面、更可持续的民生保障。

文件建议增加供应，持续推进公营房屋发展，包括兴建更多出租公屋和资助出售单位，以及提供「简约公屋」，满足不同收入家庭的住屋需要，持续丰富置业阶梯，并有序取缔劣质「㓥房」，保障基层租户有安全、衞生和适切的住房环境，以及加快土地发展及旧区更新，提升用地效率和房屋供应的可持续性，改善住屋环境及居住质素。

文体旅方面，文件建议香港五年规划应把文体旅协同发展、绿色转型和安全治理视为提升城市竞争力与市民幸福感的重要支柱，建议善用启德体育园及其他大型场地，支持举办更多大型国际体育赛事、演唱会、文化活动和会展项目，带动旅游、消费及相关产业发展。

记者：黄子龙