香港五年规划︱教科人委顾问团倡河套香港园区吸引更多海内外科企落户 构建完整创科产业链

由政务司司长陈国基主持的教育、科技和人才委员会今日（12日）与教科人委顾问团举行第三次交流会，就制定香港特区首份五年规划咨询顾问团意见。顾问团在会上就五年规划当中关于创新科技（创科）、教育和人才方面的部署提出不同建议。顾问团支持政府加速发展河套深港科技创新合作区香港园区和新田科技城的建设，并建议吸引更多海内外优秀科技企业落户园区，形成群聚效应，构建完整创科产业链，为来港和在港创科人才提供发展机会。

顾问团: 具前瞻和策略性的中长期规划 能强化政策之间衔接

今年是国家「十五五」规划开局之年，特区政府正积极对接国家「十五五」规划带给香港的庞大机遇，全速编制香港特区首份五年规划。在交流会上，顾问团指出具前瞻性和策略性的中长期规划将能进一步强化政策之间的衔接，实现教育科技人才一体化，推动香港更好融入和服务国家发展大局。

由政务司司长陈国基主持的教育、科技和人才委员会今日与教科人委顾问团举行第三次交流会，就制定香港特区首份五年规划咨询顾问团意见。政府新闻处

顾问团充分肯定本届政府的人才工作绩效显著，支持政府继续透过本地培训及延揽世界各地精英持续壮大本港人才库，同时把握科技发展所带来的机遇，并加强教师专业发展，提升培育本地人才的效能，为香港高质量发展持续注入新动能。与会者亦重视培育多元化人才以配合香港经济和创科发展需要，并就职业专才教育和技能培训的发展策略交换意见。顾问团亦探讨本地产业、教育，以至劳工市场因应人工智能技术急速崛起的发展。

陈国基在交流会上感谢顾问团提出的宝贵建议，为特区政府更全面制定五年规划提供重要参考。陈国基亦在会上向顾问团介绍大学城筹划及建设组早前访问内地、韩国、德国和瑞士，考察当地高等教育和创新科技建设时所获得的见解。教科人委将继续与顾问团保持紧密沟通合作，为建设香港成为国际创新科技中心和国际高端人才集聚高地共谋良策。

出席今天的交流会包括劳工及福利局局长孙玉菡、教育局副局长施俊辉，以及创新科技及工业局、教育局和劳工及福利局的常任秘书长或其代表。