林定国：知识产权产业化  有助推动高质量知识型经济发展

律政司司长林定国今日( 12日 )在深圳出席「TVB 2026湾区融合 · IP扩阵发布会」时指出，知识产权是文化创作的保护伞，亦是鼓励创意、创新及科技发展的基石。他见证了立足香港的企业品牌凭借自身产业优势，持续深耕粤港澳大湾区延伸产业的成果。

知识产权产业化 有助吸引优质资本投入创新及文化产业

林定国表示，《十五五规划纲要》明确支持香港建设国际创新科技中心，并深化其作为国际法律及争议解决服务中心、区域知识产权贸易中心及中外文化艺术交流中心的定位。他强调，将知识产权产业化的价值，不仅在于保护个别品牌或技术成果，更在于把创新转化为具商业价值的产品或服务，从而吸引优质资本投入创新及文化产业，是推动高质量知识型经济发展的重要组成部分。

林定国指出，中国已从过往引进各地知识产权，跃升为世界前列的知识产权输出国。根据《2025年全球创新指数报告》，中国排名首次跻身全球前十，在实用新型专利申请量、商标申请量及创意产品出口额占比等指标均位列全球第一。

他续称，在特区政府大力推动下，知识产权贸易在香港经济发展中的重要性持续上升。数据显示，香港知识产权密集型行业占本地生产总值超过三成，而2024年知识产权使用费服务输出额达约57.2亿港元，足见知识产权商品化的庞大市场潜力。

香港在提供知识产权法律和跨境争议解决服务等 拥明显优势

林定国强调，知识产权产业化的前提及先决条件，是优良和完善保护知识产权的法治环境。随著国家对创新产业发展高度重视，以及大湾区创科和文化产业快速融合和发展，企业对高端知识产权法律服务和跨境争议解决服务的需求势必大幅增加。香港在提供该等法律服务方面拥有明显的优势。香港有高度国际化的法律制度，以及本地及来自世界各地的知识产权法律专才，能够为企业在「引进来、走出去」的过程中提供全面且优质的法律服务，有效管理跨国运营中包括知识产权在内的各项潜在风险。

他透露，特区政府近年持续优化知识产权制度及法律框架。今年3月已完成检讨本地注册外观设计制度的公众咨询，并持续完善及推广「原授专利」制度；《商标国际注册马德里协定有关议定书》适港的筹备工作正积极推进，争取尽快实施国际商标注册制度。

林定国总结表示，凭借坚实的法治基础、高效并与国际接轨的法律及争议解决服务，香港定能发挥「超级联系人」和「超级增值人」的角色，助力大湾区创新产业扩阵，为国家知识产权产业高水平发展贡献力量。