太古城母女堕楼｜陈文宜促优化防护机制免依赖转介 狄志远倡设高危家庭机制

太古城昨日(10日)发生一宗母女先后堕楼的悲剧，引起社会广泛关注。社福界立法会议员陈文宜接受《星岛头条》访问时指出，目前仍有许多案件细节尚待厘清，但一般而言，涉及自杀的报警求助个案会由警方率先到场介入，再由警方应转介予社工跟进。她强调，现阶段最迫切的是关心及联络这个家庭的生还家属，特别是涉事家庭的父亲，并为他们提供适切的陪伴与支援。

通报机制确保及时介入

针对惨母亲自杀后女童的支援程序，陈文宜解释，按照一般程序，报警后警方将当局一定会联络家长。她指出，涉事女童年仅十二岁，在目睹亲人离世或遇上突发变故后报警，警方及有关部门理应有一个社工转介的接触点。她强调，社会上不同持份者，包括学校、社会福利署、非政府机构、警务部门以至医院，都应该具备一个完善的通报机制。

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促请政府优化机制及跨部门检讨

就政府在预防家庭惨剧上的角色，陈文宜促请当局进行跨部门检讨，以优化现有机制。她指出，虽然现时社会已有支援制度，但政府应思考如何更有效地识别涉及家庭纠纷等元素的「高危家庭」，并在发生事件后，强制执行转介及专业情绪评估等支援工作。她强调，支援网络不应单纯依赖个别的个案转介，而是应该将之转化为一个恒常的防护机制，透过持续优化程序，尽力避免下一次悲剧发生。

家人轻生家庭定义为「高危家庭」

前社福界立法会议员狄志远接受《星岛头条》电话访问时透露，发生家人轻生的家庭应被定义为「高危家庭」，社工需立即介入提供支援及保护。

倡设「处理高危家庭机制」 警方即时通知社署派社工到场评估

他指香港现时并没有一个应急措施去处理突发的家庭危机，故他建议设立「处理高危家庭机制」。当警方接到报案后，案件涉及家暴、虐儿、照顾不足及家庭成员严重伤亡，需要立即通知社署派出社工，到场及时评估家庭状况，包括家庭成员尤其儿童的情绪、现场环境安全等，对应情况提供适切的服务支援。

