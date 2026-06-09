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公务员加薪︱华员会批加幅漠视公仆贡献 劳联促订定与私营市场相若的调薪幅度

政情
更新时间：19:15 2026-06-09 HKT
发布时间：19:15 2026-06-09 HKT

公务员事务局局长杨何蓓茵今日（9日）会见传媒表示，行政长官会同行会决定，向公务员职方提出薪酬调整方案为划一加薪2%，追溯到今年4月1日。华员会会长蔡冠龙对此深表失望，批评方案漠视公务员贡献。

华员会忧再度打击公务员士气

华员会会长蔡冠龙对方案表示非常失望，直言调薪方案与公务员团队的期望存在很大落差，并认为政府此举无视了公务员贡献。蔡冠龙表示，华员会此前在充分考虑了相当多因素后，向政府提出全体公务员划一上调薪酬4.2%的建议。他强调，公务员的另一个身份其实同样是「打工仔」，也需要面对养家糊口的实际生活压力。

蔡冠龙续指，政府去年以财政赤字严重为由，要求公务员共度时艰而冻薪，到今年财政录得盈余却又以需要考虑未来财政承担为由，令公务员的加薪幅度受限，认为肯定会打击公务员士气。

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劳联：加幅至少能高于累积的通胀水平

劳联主席兼立法会议员林振升、劳联秘书长兼立法会议员周小松对今次的加薪幅度深表失望，除了未能追上两年累积的通胀水平，亦再次偏离中层及高层薪酬趋势净指标。若公务员薪酬水平进一步落后于私营机构，长远将不利于政府延揽与挽留优秀人才。

林振升表示，职方普遍预期，随着近年公共财政状况改善，加上薪酬趋势调查结果正面，加薪幅度至少能高于累积的通胀水平。实际上，由公务员去年被冻薪至今年薪酬调整检讨期间，每财政年度的整体通胀率分别约为1.6％和1.4％。当加薪幅度低于通胀，公务员实际购买力下降，形同变相减薪，情况并不理想，亦有可能打击团队士气。

周小松则表示，在现行公务员薪酬调整机制下，薪酬趋势调查所得的净指标，是具客观性及科学基础的重要依据。政府参考相关指标，并订定与私营市场相若的调薪幅度，是维持公务员队伍稳定的关键。回顾2019年或以前，公务员调薪普遍依循净指标。但过去五年内，政府已第四次未有按净指标作出调整。他认为，目前地缘政治及外围环境无疑存在不确定性，但本地经济呈现强劲复苏势头，公共财政已得到明显改善，应有条件为公务员订定更合理的加薪水平。他又指，若薪酬调整水平长期低于薪酬趋势净指标，恐怕将削弱其参考价值，影响薪酬调整制度的稳定性和公信力。

叶傲冬认为加幅可接受

立法会公务员及资助机构员工委员会委员叶傲冬指，政府作为全香港最大的雇主，在做薪酬决定时不仅需要兼顾全体公务员的士气，亦要顾及整体社会的经济情况，面对现时本地经济以及国际环境均处于不明朗形势下，提出划一加薪2%的折衷方案是可接受。他相信，如果本港未来经济状况能有进一步好转，公务员会有更为理想的加薪幅度。

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