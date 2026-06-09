大棋盘︱国安附例头等大事 人大被「急Call」回港开会

维护国家安全是头等大事，政府最新建议订立国安附属法例，若特首发出证明书判定某刑事罪行案件涉及国安，案件即属危害国安案件，相关交替罪行亦属国安罪行。立法会保安、司法及法律两个事务委员会昨举行联席会议讨论，由于事出突然，多名身兼港区人大代表的议员原本正在北京调研，最终亦要「八百里加急」临时赶返香港开会。

议员出差期间急召回港有先例

国安相关法例向来是高度机密，酝酿时间短，事前亦不容漏出风声。立法会秘书处周日傍晚才通知立法会召开联席会议，至周一早上9时，政府向立法会提交文件，下午12时45分召开会议，前后不足24小时。政府去年5月订立另一附属法例，细化驻港国安公署角色、订明禁地等内容，由通知到召开联席会议，同样只相隔一天，文件亦是会议当日早上才公开。

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人大抵京后收通知 在港有「重要会议」

本栏上周提及，港区人大代表上周五出发前往河北雄安新区考察，盼亲自调研为建设北都带来启示。据了解，首两日行程在北京，周日才转往雄安新区考察，惟一众身兼人大代表的议员周五抵达京城后，便收到通知周一在港有「重要会议」，两个事务委员会的委员均须出席。多名身兼人大代表的议员，上周六行程完成后已脱队，周日下午由北京启程回港，无缘赴雄安新区。

议员出差期间被「急Call」回港早有先例，2024年北京两会期间，正值《维护国家安全条例》立法，因应23条立法相关法案委员会「开快车」，多名身兼港区人大、政协委员的立法会议员，即使正在北京开会亦要告假，提前返港开会。一年一度的全国两会尚且如此，今次考察提早离队亦自然不过。

目前36名港区人大代表中，有15人同时是立法会议员，昨日会上所见，身兼上述两个事务委员会委员的人大代表，包括梁美芬、陈曼琪、陈晓峰、吴永嘉、陈勇、黄锦良、楼家强均有出席会议。其中经民联吴永嘉问及，假设被告人原本因盗窃罪被起诉，但审讯期间发现盗窃目的是为取得危害国安物品，关注整个审讯程序是否会转为由指定法官处理。

另一身兼人大代表的工联会议员吴秋北，本身并非两个事务委员会委员，但他亦从北京回港，昨日列席会议并提问。他向笔者指，由于联席会议邀请全体议员，关心议题的议员皆可报名，他认为国安相关法例相当重要，因此报名参与。港区人大代表召集人陈勇则指，国安重要性不言而喻，作为议员兼人大代表，定当随时准备出席会议，强调是份内事。

今次订立国安附属法例，重点是若某刑事案件涉及国安，特首可发出证明书，指明案件属危害国安案。不过外界对此颇多曲解，有网民甚至演绎成交通违例，亦可能变成国安案件。有政圈中人指，感觉上今次订立附属法例较多市民关注，可能担心会造成「天罗地网」，认为当局应多用例子说明，强调今次建议无改变任何罪行罚则，令市民放心。

聂风