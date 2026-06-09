Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盘︱国安附例头等大事 人大被「急Call」回港开会

政情
更新时间：08:44 2026-06-09 HKT
发布时间：08:44 2026-06-09 HKT

维护国家安全是头等大事，政府最新建议订立国安附属法例，若特首发出证明书判定某刑事罪行案件涉及国安，案件即属危害国安案件，相关交替罪行亦属国安罪行。立法会保安、司法及法律两个事务委员会昨举行联席会议讨论，由于事出突然，多名身兼港区人大代表的议员原本正在北京调研，最终亦要「八百里加急」临时赶返香港开会。

议员出差期间急召回港有先例

国安相关法例向来是高度机密，酝酿时间短，事前亦不容漏出风声。立法会秘书处周日傍晚才通知立法会召开联席会议，至周一早上9时，政府向立法会提交文件，下午12时45分召开会议，前后不足24小时。政府去年5月订立另一附属法例，细化驻港国安公署角色、订明禁地等内容，由通知到召开联席会议，同样只相隔一天，文件亦是会议当日早上才公开。

相关新闻：

国安附例︱政府称无新增任何权力或罚则 法院不可推翻特首证明书

国安附例︱举例「劫国安犯」 邓炳强：劫狱非国安罪 特首发证明书可认定危害国安

人大抵京后收通知 在港有「重要会议」

本栏上周提及，港区人大代表上周五出发前往河北雄安新区考察，盼亲自调研为建设北都带来启示。据了解，首两日行程在北京，周日才转往雄安新区考察，惟一众身兼人大代表的议员周五抵达京城后，便收到通知周一在港有「重要会议」，两个事务委员会的委员均须出席。多名身兼人大代表的议员，上周六行程完成后已脱队，周日下午由北京启程回港，无缘赴雄安新区。

议员出差期间被「急Call」回港早有先例，2024年北京两会期间，正值《维护国家安全条例》立法，因应23条立法相关法案委员会「开快车」，多名身兼港区人大、政协委员的立法会议员，即使正在北京开会亦要告假，提前返港开会。一年一度的全国两会尚且如此，今次考察提早离队亦自然不过。

目前36名港区人大代表中，有15人同时是立法会议员，昨日会上所见，身兼上述两个事务委员会委员的人大代表，包括梁美芬、陈曼琪、陈晓峰、吴永嘉、陈勇、黄锦良、楼家强均有出席会议。其中经民联吴永嘉问及，假设被告人原本因盗窃罪被起诉，但审讯期间发现盗窃目的是为取得危害国安物品，关注整个审讯程序是否会转为由指定法官处理。

另一身兼人大代表的工联会议员吴秋北，本身并非两个事务委员会委员，但他亦从北京回港，昨日列席会议并提问。他向笔者指，由于联席会议邀请全体议员，关心议题的议员皆可报名，他认为国安相关法例相当重要，因此报名参与。港区人大代表召集人陈勇则指，国安重要性不言而喻，作为议员兼人大代表，定当随时准备出席会议，强调是份内事。

今次订立国安附属法例，重点是若某刑事案件涉及国安，特首可发出证明书，指明案件属危害国安案。不过外界对此颇多曲解，有网民甚至演绎成交通违例，亦可能变成国安案件。有政圈中人指，感觉上今次订立附属法例较多市民关注，可能担心会造成「天罗地网」，认为当局应多用例子说明，强调今次建议无改变任何罪行罚则，令市民放心。

聂风

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
17小时前
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
影视圈
12小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
20小时前
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
19小时前
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
影视圈
10小时前
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
突发
2小时前
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
时事热话
21小时前
内地鸡蛋狂加价︱比去年升四成一斤市卖¥5.23 民众慨叹：贵过鸡肉
内地鸡蛋狂加价︱比去年升四成一斤市卖¥5.23 民众慨叹：贵过鸡肉
即时中国
3小时前
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
即时娱乐
2小时前
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
旅游
16小时前