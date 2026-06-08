国安附例︱举例「劫国安犯」 邓炳强：劫狱非国安罪 特首发证明书可认定危害国安

政府拟订国安附属法例，行政长官可发证明书认定某刑事罪行属危害国安案件。立法会保安事务委员会、司法及法律事务委员会今日（8日）就维护国家安全工作举行紧急联席会议。保安局局长邓炳强在会上以「劫国安犯」举例，指劫狱罪行本非危害国安，但只要特首根据事实认为是危害国家安全，就能发出证明书。

审讯中途现国安证据可申发证明书

经民联吴永嘉表示，假设一名被告原本因盗窃罪被起诉，但审讯期间证供显示，其盗窃目的是为了取得可用于分裂国家或危害国家安全的物品，关注整个审讯程序是否会转为由指定法官处理，甚至未必公开聆讯。

邓炳强表示，如果调查期间已经清楚知道盗窃的目的是为了危害国家安全，其实一开始就能用危害国家安全相关罪行去检控。如果在审讯途中才出现证据，发现原来与危害国家安全有关，根据《国安法》47条指出，若审讯期间遇上需要澄清事实是否与国安有关，就可以要求特首发出证明书，当特首发出证明书 ，届时会采取危害国家安全相关的审讯程序。

加强法例明确性

邓炳强会上再向议员举例，指「本身是一个人去打劫，劫一个国安犯出来是危害国家安全的事实」，但劫狱这个罪行并非危害国家安全罪行，可能会有争拗，修例后只要特首根据事实，「觉得劫狱、劫国安犯这个事实是危害国家安全」，从而发出证明书证明这个事实是危害国家安全，日后检控就能启动相关程序。换句话说，如果不是由特首发出一个证明书的话，就不会再是危害国家安全罪行，加强了法例的明确性。

记者：黄子龙

摄影：汪旭峰

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