陈茂波：六成七在港瑞典企业视香港为区域枢纽 期待深化两地创科合作

财政司司长陈茂波今日（5日）在瑞典国庆日酒会致辞时表示，香港与瑞典经贸关系良好，去年双边商品贸易按年增长11.5%至9.5亿美元，更有六成七受访瑞典企业视香港为区域枢纽。他强调，香港坚定支持开放与交流，欢迎各地企业来港，并期待双方在人工智能、生命科学和医疗科技等创科领域进一步深化合作。

双边贸易逆势增长

陈茂波指出，在当前复杂的地缘政治环境下，各个国家、经济体及领导者更应秉持善意、开放和相互理解的态度，尊重不同的文化、历史、生活方式和治理道路，并以彼此的差异作为增进互信和互相学习的起点。他强调，香港坚定支持开放、交流与合作，并热烈欢迎世界各地的经济体、企业和人才来港，在贸易投资、艺术文化、教育及民间联系等多个领域深化往来。

外交部驻港公署副特派员张长伟（左）、瑞典驻香港及澳门总领事路易丝 · 贝格霍尔姆（Louise Bergholm）（中）及财政司司长陈茂波（右）。政府新闻处图片

陈茂波表示，香港与瑞典的经贸关系非常良好且持续发展。两地近年贸易额显著增长，去年双边商品贸易按年增长11.5%，达到约9.5亿美元；服务贸易亦按年增长近8%，录得约9亿美元。

陈茂波指，瑞典商会于今年迎来成立40周年，充分印证了两地长期且稳固的商业联系。营商环境亦广受认同，根据TeamSweden在港进行的最新商业气候调查，瑞典企业在过去三年对香港营商环境的评价正稳步改善，当中有67%的受访企业选择以香港作为其区域枢纽。

他指出，香港作为通往中国内地及亚洲的门户，凭借自由市场经济、简单低税制以及广阔的商业潜力，依然是吸引瑞典企业的核心优势。随著国家「十五五」规划强调高水平的双向开放，香港将继续发挥独特角色，协助更多瑞典及欧洲企业，把握内地市场扩容与消费升级所带来的庞大机遇。

陈茂波指香港凭借自由市场经济、简单低税制以及广阔的商业潜力，依然是吸引瑞典企业的核心优势。政府新闻处图片

加快建设创科中心

陈茂波进一步指出，香港正全力加快发展成为国际创新科技中心，其中北部都会区的建设正为双方的创科合作提供全新动力。瑞典拥有世界级的创新能力与产业优势，两地在多个新兴领域上具备巨大的合作空间。在人工智能与科研，瑞典企业应用人工智能（AI）的比例高于欧盟平均水平，两地可在AI技术、科研应用、教育及人才培养等方面加强合作。

河套及北都推动科研合作

在生命科学及医疗科技方面，陈茂波认为是双方合作的重中之重。河套深港科技创新合作区正全力发展为生命健康科技枢纽，并致力推动生物样本和临床数据的跨境流动，这将极大便利相关药物和医疗器械进入内地市场。

陈茂波表示，香港与瑞典的合作范畴绝不限于商贸与投资，未来可进一步扩展至文化、艺术及体育等多元领域。