内会︱何君尧引陈国基赞立法会高效完成五年规划报告 体现行政立法配合

立法会今日（5日）举行内务委员会会议，内会副主席何君尧在会上引述与政务司司长陈国基会面情况，指陈国基赞扬立法会高效率完成香港首个五年规划的研究报告，充分体现行政立法互相配合；政府将全力配合立法会多个小组委员会，审议包括地盘全面禁烟、规管网约车等多项附属法例。

陈国基赞扬立法会体现行政立法配合

何君尧首先汇报与政务司司长陈国基会面情况，引述对方感谢立法会提交关于香港首个五年规划的研究报告。陈国基赞扬议员们短时间广泛收集各专业领域的意见，高效率顺利完成报告。协助特区政府在行政主导下，编制香港首份五年规划充分体现了行政立法互相配合的伙伴力量。

何君尧引述陈国基所言，期望立法会未来能继续积极参与，积极助力政府对接国家重大发展战略，推动香港更好融入和服务国家发展大局。

陈国基亦察悉立法会已成立多个小组委员会，以研究有关推行建筑地盘全面禁烟、规管网约车服务及落实部门首长责任制等多项附属法例，政府全力配合小组委员会的审议工作。

财委会通过两项人事编制建议

财务委员会今日亦举行会议，表决通过两项人事编制小组委员会提出的建议，包括在投资推广署开设一个有时限非公务员职位，以落实投资推广署的各项新增工作，如协助内地企业「出海」及推广优惠政策包；及保留运输署的一个首长级有时限职位，以加快推动自动驾驶车辆发展及巴士科技应用。两项建议均获得通过。

林定国下周三带领前厅交流会

另外，新一次前厅交流会将于下周三（10日）举行，由律政司司长林定国带领，交流会将分成两组，分别为「司法及法律事务委员会和工商及创新科技事务委员会分组」，以及「教育事务委员会和福利事务委员会分组」。