特首访乌兹别克︱李家超见证数码港及港深创科园与IT Park Uzbekistan签署合作备忘录
更新时间：15:52 2026-06-05 HKT
发布时间：15:52 2026-06-05 HKT
发布时间：15:52 2026-06-05 HKT
行政长官李家超率领商贸代表团，今日（5日）继续乌兹别克访问行程，到访IT Park Uzbekistan，见证香港数码港管理有限公司以及港深创新及科技园有限公司，与对方签署合作备忘录。
根据介绍，香港数码港管理有限公司与IT Park Uzbekistan会透过双方生态圈，获得市场拓展及国际发展机会。双方亦会建立更强大的初创、投资者及产业伙伴网络，促进业务合作，并透过资源共享、知识交流及联合项目，推动创新及生态发展。
港深创新及科技园有限公司与IT Park Uzbekistan则会提供双向市场准入，开辟无缝的跨境扩展机遇，并加强香港与乌兹别克之间的创科交流。双方亦会发展一个更具规模且与全球接轨的初创生态圈，增加项目流量与投资机会，从而推动科研成果产品化。
最Hit
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
2026-06-04 15:48 HKT
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
2026-06-04 11:51 HKT
西营盘男子呕血昏倒街头 送院不治
6小时前